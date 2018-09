Besançon, France

Pascal Bonnet ne sera pas candidat aux élections municipales de Besançon en 2020. L'élu bisontin, qui siège depuis 1995 dans le groupe d'opposition, l'annonce ce mardi sur sa page Facebook.

Il avait brigué l'investiture UMP pour être tête de liste en 2014 mais sa famille politique lui avait préféré Jacques Grosperrin. "A l'époque, écrit-il, [l'UMP] a souhaité que je participe à la liste qui manquait d’expérience. J’ai été discipliné. Il y a aujourd’hui de l’expérience. Il est donc temps pour moi de passer à autre chose, tout en restant attentif et vigilant pour ma Ville. J’accompagnerai le travail sur le projet mais ne serai donc pas candidat à un nouveau mandat." Et Pascal Bonnet poursuit : "A droite, pour l’instant, la tête de liste n’est pas le sujet : loin des ambitions individuelles, nous avons le souci dans l’union, de l’avenir de Besançon et en premier lieu du projet à lui proposer."