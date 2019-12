Municipales 2020 à Besançon : le mouvement Ensemble! s'attaque à Alexandra Cordier

Besançon - France

Décidément ce n'est pas la semaine d'Alexandra Cordier. Après avoir été exclue vendredi 20 décembre, de la République en Marche suite à sa candidature aux élections municipales de Besançon. Celle qui mène la liste Ensemble ! est accusée d'avoir utilisé le même nom qu'un mouvement politique déjà existant... depuis 2013.

Il y a donc deux "Ensemble!". Le bisontin, du nom de la liste d'Alexandra Cordier. L'autre (sans espace entre le nom et le point d'exclamation) ,du nom du Mouvement pour une alternative de Gauche écologiste et solidaire, avec notamment comme membre Clémentine Autain. Deux, c'est un peu trop dans la sphère politique. Alors dans une lettre ouverte adressée à l'ex référente En Marche, le mouvement de gauche s'est décidé à " l'informer de notre existence qu'elle semble ignorer".

" Nous avons pris connaissance de votre entrée en campagne municipale à Besançon, avec votre liste dénommée Ensemble ! Ensemble! C'est nous ! Et, si c'est nous, ça ne peut pas être vous ! Car nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous, nous rêvons d'un autre monde ; vous, vous acceptez celui-ci. Pis, avec Macron, vous en commercialisez une version aggravée, avec encore plus d'inégalité, de soumission à la finance, de faux semblants écolos ", peut-on lire dans cette lettre. Un courrier qui se poursuit avec un peu plus d'ironie. " A moins que, trotskiste clandestine -oserait-on de ce fait utiliser le tu ?- tu ne pratiques l'entrisme, afin de subvertir de l'intérieur le macronisme et de ramener à gauche Jean-Louis Fousseret. Ta référence à Ensemble ! serait alors un signe de connivence, que nous n'aurions pas perçu, aveuglés par notre sectarisme. Mille excuses alors pour cette mise en accusation, alors que nous mènerions le même combat par des moyens différents, et pour avoir dévoilé ta couverture. Si cette hypothèse est la bonne et si en représailles tu es chassée du cercle des proches de Fousseret, tu nous trouveras à tes côtés."