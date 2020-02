Municipales 2020 à Biarritz : polémique après des propos de Maider Arosteguy

Après des propos relatif au BO et à ses propriétaires relayés dans le journal Médiapart, la candidate Les Républicains à la mairie de Biarritz pour les prochaines municipales s'explique.

Biarritz, France

Dans un article publié à propos de la campagne électorale à Biarritz pour les prochaine municipales (scrutin des 15 et 22 mars), Médiapart cite Maider Arosteguy. Dans un paragraphe dédié au Biarritz Olympique, la candidate LR déclare . "Jean-Baptiste Aldigé met la pression, certes [...] je lui ai dit que sa façon de se comporter est beaucoup trop rugueuse, mais est-ce qu'il faut sacrifier ce club pour les opinions de ses dirigeants ? _Ils n'ont pas construit Auschwitz ni Buchenwald non plus..._". C'est cette dernière phrase qui a pu faire réagir, en particulier sur les réseaux sociaux.

"On m’attaque sur des choses absolument scandaleuses, comme si j’avais tenus des propos antisémites, répond Maider Arosteguy. C’est ridicule." La candidate explique : "le journaliste de Médiapart est venu faire la semaine dernière un long entretien sur la situation à Biarritz. Dans lequel il m’a demandé une explication sur la famille Gave."

Quant à la véracité des propos scriptés dans l'article ? "Effectivement, j’ai fait ce parallèle là puisqu’on les accuse (les membres de la famille Gave) d’être des gens d’extrême droite. Je voulais dire qu’on les accuse presque d’avoir construit les camps d’Auschwitz alors que ce ne sont pas des gens infréquentables", ajoute Maider Arosteguy à France Bleu Pays Basque.

La candidate de la liste "Pour Vous, Pour Biarritz" souligne des propos sortis de leur contexte. "Ils sont sortis du cadre, isolés et aujourd’hui déformés dans l’optique des élections municipales. Les mêmes personnes qui ont accueillis les Gave comme des sauveurs, à bras ouverts, il y a deux ans, aujourd’hui sont les mêmes qui les accusent des pires exactions, et se servent de ce que j'ai dit."

Ce dimanche après-midi, Maider Arosteguy s'est fendue d'un communiqué officiel pour se défendre.