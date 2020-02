Municipales 2020 à Biguglia : pour qui le « knock down » ?

Corse, France

Au sein de la communauté de communes Marana-Golu en plein expansion, Biguglia a connu au cours des dernières décennies un développement urbain et démographique majeur. Aujourd'hui ces quelques 8 050 habitants se partagent essentiellement entre la plaine, en contrebas du village de montagne le long de la territoriale 20, et les ensembles de la Marana et Ortale. A sa tête depuis 44 ans, l'indéboulonnable Sauveur Gandolfi-Sheit, ancien député, homme de droite et médecin de profession y sollicite un autre mandat en 2020 et propose une liste en partie renouvelée. Face à lui une démarche dite d'ouverture, portée par un chef d'entreprise du BTP originaire de la commune également. Jean-Charles Giabiconi, lui aussi amateur du noble art, membre de Femu a Corsica, qui le soutien dans ce combat, et probablement porté par le vent des législatives qui rappelons-le avait vu les nationalistes devancer Sauveur Gandolfi-Sheit dans son propre fief. Urbanisme, infrastructures sportives et culturelles, transports, les enjeux sont nombreux à Biguglia.

Sauveur Gandolfi-Sheit / Jean-Charles Giabiconi © Radio France - France Bleu RCFM

Reportage Carnet de campagne à Biguglia

