Municipales 2020 : à Bocognano, Achille Martinetti brigue un deuxième mandat

Bocognano, France

Au pied du Monte d'Oro, se niche le village de Bocognano, une commune de 400 habitants, réputée pour ses châtaigneraies et sa célèbre fête "Fiera di a Castagna". Là-bas, seul le maire sortant est candidat pour les prochaines élections municipales en mars 2020.

Achille Martinetti brigue un deuxième mandat

Le maire actuel, Achille Martinetti, est candidat à sa propre succession avec la même motivation. "Ce qui compte c'est l'envie de le faire, il ne faut pas qu'il y ait de lassitude, à la moindre lassitude, c'est sûr, je m'arrêterai". Politiquement sans étiquette, Achille Martinetti se retrouve donc sans opposant. L'édile occupe le fauteuil de la mairie depuis 2014 et souhaite poursuivre sur la même lancée : moderniser et réhabiliter le village. C'est actuellement le cas pour la mairie, l'école et la poste, ou encore concernant l'enfouissement des lignes électriques. La commune a également été dotée d'un écomusée et d'une médiathèque. A l'avenir, d'autres chantiers sont envisagés, comme la construction de logements sociaux.

Bocognano, vitrine de la filière castanéicole

Depuis 1982, la commune de Bocognano "Fiera di a Castagna". Cette foire rurale et populaire qu'on ne présente plus et qui met en valeur la châtaigne sous toutes ses formes. Cette fête attire des milliers de visiteurs et une centaine d'exposants. Une véritable fierté pour les habitants comme l'affirme Rose-Marie : "On a une foire qui marche merveilleusement bien, donc oui ça bouge dans notre commune!".

Châtaigneraie à Bocognano © Radio France - Thibault Quilichini

Au bar des Amis, la patronne, Marie-Jo, se félicite de voir de nouvelles têtes à Bocognano. "Il y a quand même pas mal de gens qui se sont réinstallés au village, notamment de jeunes couples donc cela permet à l'école de perdurer". Les Bocognanais espèrent désormais que cette repopulation va se poursuivre pour permettre notamment aux commerces locaux de survivre. L'hiver reste une période critique pour les commerçants. "En tant que commerçant c'est catastrophique en hiver, y'a trois pèlerins! Après c'est sûr, au niveau de la commune en général, y'a du mieux" lance Jojo, responsable de la boucherie-épicerie de Bocognano. Depuis 2016, la municipalité estime avoir gagné entre 50 et 70 habitants.