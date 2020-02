Municipales 2020 : A Borgo Anne-Marie Natali sollicite un 7e mandat

Corse, France

Anne-Marie Natali se présente pour la septième fois devant les Burghisgiani. C'est en 1983 qu’elle s'est installée à la mairie de Borgo, et si lors de sa première élection les listes d'oppositions n'ont pas manqué, depuis, hormis quelques saillies socialistes c'est un véritable boulevard qui s'est déroulé devant elle à l'image de l'avenue communale aménagée dernièrement en bordure de la territoriale 20.

La 4ème ville de Corse

Anne-Marie Natali est maire de Borgo depuis 1983 - DR/

Anne-Marie Natali Copier

Nombre de lotissements et résidences sont sortis de terre en peu de temps accompagnant la croissance démographique importante de ces dix dernières années sur la commune qui compte désormais 8900 habitants et préside la communauté de commune Marana-Golo dont elle fait partie. A Borgo, il a également fallu suivre au niveau des infrastructures et écoles, la commune compte 5 établissements scolaires et un complexe sportif important. Au total la municipalité a investi plus de 12 millions d'euros sur les 3 dernières années. Beaucoup de dépenses qui pour l'heure n'ont occasionné qu'un pourcent de hausse de la fiscalité. Forte de son bilan, Anne-Marie Natali remet son mandat en jeu entourée d'une équipe en partie renouvelée.

Parolla di Burghisgiani

Chez Pierrot, le coiffeur, l’ambiance est familiale © Radio France - Hélène Battini