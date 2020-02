Municipales 2020 : à Boucau trois listes s'affrontent

Boucau, France

Dans un mois et demi on votera à Boucau. Une commune ancrée à gauche. En 2014, Francis Gonzalez (candidat divers gauche) bat la maire communiste sortante Marie-Josée Espiaube.

Les résultats de 2014

A l'époque, on dénombre quatre listes : celle de Marie-Josée Espiaube (LFG), Albert Maton (LUD), Christophe Martin (LUG), Francis Gonzalez (LDVG). Francis Gonzalez l'emporte au second tour en réunissant 1834 bulletins, soit 48,27% des exprimés et 31,82% des inscrits. La sortante, Marie Josée Espiaube n'a glané que 1017 voix, soit 26,7% des exprimés et 17,6% des inscrits. Derrière, on trouve le socialiste Christophe Martin avec 549 voix et le candidat conservateur Albert Maton 399 bulletins.

Seulement trois listes en 2020

Cette fois, pour les élections municipales de 2020, la gauche se présente unie avec la liste emmenée par le communiste Dominique Lavigne et le socialiste Christophe Martin. Face à cette liste baptisée "Boucau, un avenir durable et solidaire", la liste du maire sortant Francis Gonzalez et celle d'une ancienne de ses adjointes, l'écologiste Marie-Ange Thébaud.

Une population qui ne cesse de croître

Aujourd'hui, Boucau, coincée entre l'Adour et sa voisine Landaise de Tarnos, dépasse les 8500 habitants. Il y a 52 ans (en 1968) la commune atteignait à peine les 5861 occupants. Boucau est avant tout une cité industrielle marquée au fer rouge comme Tarnos par les anciennes forges de l'Adour.

Chemin du Pitarré © Radio France - Jacques Pons

Boucau vu par ses habitants

Majoritairement, les habitants de Boucau se sentent bien chez eux. Cela ne les empêchent pas de critiquer plusieurs éléments dans leur commune : les nids de poule dans les rues, la propreté des trottoirs, l'absence de services publics comme un commissariat et une gendarmerie. Embêtant aussi, les odeurs émanant des installations portuaires.

Rue Paul Biremont © Radio France - Jacques Pons

Boucau vu par ses habitants

Le collège Henri Barbusse ouvert depuis 2015 © Radio France - Jacques Pons

Moins de chômeurs à Boucau

Ici, le taux de chômage est inférieur au taux national. Même phénomène pour le taux de pauvreté largement sous celui de la France. Pour expliquer cette caractéristique il y a bien sur le port de Bayonne qui a su attirer l’aciérie électrique ADA devenu depuis Celsa. Dans le même temps, les terrains industriels de la zone Saint Bernard demeurent toujours aussi vide. La dépollution du site se fait attendre depuis des décennies.

Des terrains industriels vides à l'entrée de Boucau (zone Saint Bernard) © Radio France - Jacques Pons

La commune se densifie

Boucau est certes moins prospère que Tarnos mais ne cesse de grossir. La commune attend d'ici deux ans la future cité Miremont (147 logements) non loin de la gare SNCF. D'autres programmes immobiliers ont fleuri et la ville ne cesse de se densifier. En 1968 la densité moyenne (habitants par kilomètre carré) était de 1001,9. En 2016 (chiffres de l'INSEE) on atteignait 1408,9.