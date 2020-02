Municipales 2020 à Bourges : le débat France 3/France Bleu ce mercredi soir en direct

France Bleu Berry et France 3 Centre-Val de Loire s'associent pour vous proposer ce mercredi soir en direct sur France 3, un débat sur les élections municipales 2020 à Bourges.

La campagne pour les élections municipales à Bourges est marquée ce mercredi soir par le grand débat d'avant premier tour. Un débat en direct sur France 3 Centre-Val de Loire animé par Franck Leroy de France 3 et Michel Benoît de France Bleu Berry.

Quatre candidats ont été invités par la chaîne : le maire sortant, Pascal Blanc soutenu par LREM, Le Modem et l’UDI. Face à lui, trois candidats : Philippe Mousny, ancien adjoint au maire, représentant Les Républicains qui conduit une liste sans étiquette, la conseillère municipale Divers Gauche Irène Félix et l’ancien député Yann Galut qui conduit une liste d’union de la Gauche (PS, EELV, Gauche Républicaine et Socialiste, Génération-s, LF, PCF)

Le débat portera sur les questions d’attractivité commerciale, de l’accès aux soins et de la politique des transports.

Débat en direct ce mercredi soir sur France 3 Centre-Val de Loire en partenariat France Bleu Berry à partir de 21h45.