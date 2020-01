Municipales 2020 à Bourgoin-Jallieu : le maire présente sa liste, son ancien adjoint lance sa propre campagne.

Jean-Claude Pardal et Vincent Chriqui, ex-colistiers aujourd'hui adversaires

Bourgoin-Jallieu, France

Trente-cinq noms annoncés, les grandes lignes du programme dévoilées, et le local de campagne inauguré : ça y est le maire (LR) de Bourgoin-Jallieu Vincent Chriqui est parti en campagne pour un deuxième mandat. Son slogan "Gardons le cap." Quant à l'équipe, elle est quelque peu renouvelée pour constituer une "liste d'union de la droite et du centre". "Une campagne c'est toujours un nouveau départ, même si évidemment on s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2014" confie Vincent Chriqui.

Parmi les engagements pour 2020-2026 : un nouveau théâtre, un nouveau parking à étages, la rénovation du quartier de Champarret, le développement de la vidéosurveillance pour la sécurité, etc.

Mais sur sa route, au delà de l'opposition de gauche emmenée par Damien Perrard, et du Rassemblement national derrière Nathalie Germain, Vincent Chriqui va trouver deux anciens membres de sa majorité. Joseph Bénédetto, qui doit lancer sa campagne cette semaine, et Jean-Claude Pardal son ancien adjoint à la sécurité qui bat le pavé berjallien depuis quelques semaines maintenant et dont le lancement officiel de campagne est prévu pour ce lundi soir.

Ce divorce, affirme-t-il, n'est pas synonyme de déclaration de guerre : "ce n'est pas un règlement de compte entre anciens amis, l'objectif ce n'est pas du tout de se présenter contre Vincent Chriqui, je souhaite simplement proposer un projet différent, qui répond aux attentes des berjalliens".

Jean Claude Pardal reproche principalement notamment au maire sortant son manque de présence sur le terrain du fait de son emploi de haut fonctionnaire au ministère des finances à Paris : "Les Berjalliens souhaitent avoir un maire qui soit dans la ville, un maire de terrain. J'ai demandé à Vincent Chriqui de se rapprocher de Bourgoin, il ne l'a pas fait. C'est pour cela que je propose ma candidature."

Un argument balayé par le maire sortant qui met en avant sa disponibilité, même à distance, et celle de ses adjoints (dont Jean-Claude Pardal fût) pour répondre aux préoccupations des Berjalliens. La campagne ne fait que commencer.