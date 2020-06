Municipales à Bourgoin-Jallieu : la "guerre" des affiches s'intensifie à l'approche du second tour

Les affiches de campagne ont souvent une durée de vie très courte. C'est le cas à Bourgoin-Jallieu. Elles sont recouvertes par celles d'un concurrent ou par des affichettes dont les candidats se seraient bien passés. Et le phénomène est plus marqué alors que le second tour se précise.

C'est dimanche 28 juin que les électeurs berjalliens sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour des municipales. Une second tour reporté de trois mois en raison de la crise du coronavirus. Un long entre-deux tours qui a permis aux trois candidats encore en lice de communiquer sur leur programme. Leurs équipes, elles, ont notamment sillonner la ville pour y coller les affiches de campagne. Mais celles-ci généralement ne "vivent" pas longtemps recouvertes par celles d'un adversaire ou par des allusions, des attaques d'un camps opposé. Si cela se voit quand on se balade, les différentes équipes en font aussi largement écho via leurs réseaux sociaux.

Des affiches "modifiées" et commentées sur les réseaux sociaux

Ainsi, Michèle Dorléac, qui figure sur la liste de Jean-Claude Pardal (liste divers centre soutenue par LREM) s'indigne de voir les affiches de campagne du maire sortant prendre trop de place, privant celles de son candidat d'espace.

Capture d'écran de la page Facebook de Michèle Dorléac, membre de l'équipe de Jean-Claude Pardal - .

Damien Perrard, le candidat de la gauche, lui ce jeudi dénonce sur sa page Facebook "des actes de l'équipe de Vincent Chriqui" et évoque "de la manipulation". Sur certaines de ses affiches, on peut voir apparaître cette phrase "Bourgoin-Jallieu, dirigée par la France insoumise et la CGT".

Sur les affiches du maire sortant, Vincent Chriqui (union de la droite), un peu plus tôt, il y a eu ces affichettes sur ses revenus supposés. Aurélien Leprêtre, membre de sa liste, s'est chargé de la réponse via Facebook en ironisant sur "l'humour des adversaires avec leurs petits mots drôles et mensongers sur nos affiches".

