Municipales 2020 : à Bourgoin-Jallieu, une candidate jette l'éponge

Il n'y a plus que 5 candidats en lice pour briguer le siège de maire de Bourgoin-Jallieu.

Bourgoin-Jallieu, France

Elle ne se lancera finalement pas dans la bataille des municipales à Bourgoin-Jallieu (Isère). Marie-Laure Tricaud-Zamparruti fait savoir ce mercredi après-midi à France Bleu Isère qu'elle renonçait briguer la mairie en mars prochain. Cette Berjallienne de 54 ans, commerçante, avait annoncé à l'automne qu'elle se présentait pour une liste apolitique, issue de la société civile.

"Mais aujourd'hui, on est trop peu nombreux : à peine une dizaine alors qu'il faut 35 noms pour boucler la liste", précise-t-elle. Elle avance "un essai qui aurait mérité davantage de temps de préparation", l'absence de structure, d'organisation pour porter cette candidature mais aussi une activité professionnelle très prenante.

Les cinq candidatures toujours d'actualité à ce jour sont celles du maire sortant Vincent Chriqui (LR) ; de deux anciens membres de sa majorité de droite Jean-Claude Pardal (soutenu par LREM) et Joseph Benedetto ; de Damien Perrard pour une alliance de gauche ; et de Nathalie Germain (RN). Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.