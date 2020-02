Municipales 2020 - A Brive, il y aura bien une liste Europe Ecologie mais pas à Tulle

Une quatrième liste sera bel et bien sur la ligne de départ pour les élections municipales à Brive, dont le premier tour est prévu dans un peu plus de deux semaines. La liste Europe Ecologie est bouclée et déposée. Mais il n'y aura pas de liste éco-citoyenne à Tulle.

Comme en 2014, il y aura quatre listes en présence à Brive pour les élections municipales de mars, dont le premier tour est prévu dans un peu plus de deux semaines. Après Paul Roche (Brive notre avenir), Frédéric Soulier (Un projet pour Brive #2) et Shamira Kasri (Brive, un futur en commun), la ' liste écologiste et citoyenne Brive ' vient d'être déposée ce mercredi.

Liste déposée à la veille de la date limite

" Un récépissé provisoire a été donné " indique Chloé Herzaft, la tête de liste. " Il y a un délai de quatre jours pour une validation définitive, mais il nous a été dit en sous-préfecture que tout était contrôlé et validé ". Il aura fallu attendre le dernier moment pour confirmer cette liste soutenue par Europe Ecologie - Les Verts puisque c'est ce jeudi 27 février à 18 heures au plus tard que les listes peuvent être déposées en préfecture ou sous-préfectures.

Pas de liste éco-citoyenne à Tulle, seulement deux listes déposées

En revanche, il n'y aura pas de liste éco-citoyenne à Tulle. Caroline Jeanson, qui la conduisait, révèle à France Bleu Limousin qu'elle n'est pas parvenue à réunir suffisamment de candidats pour figurer dessus. " Toutefois, on ne renonce pas au projet éco-citoyen " dit-elle, " nous serons là pour faire des réunions publiques et poser des questions aux élus ". Dans la ville préfecture de Corrèze, c'est donc la troisième liste qui jette l'éponge après avoir annoncée son intention d'être au premier tour. Cela fait suite au désistement de Dominique Christian (Parti Radical soutenu par La République en Marche) et José Dinucci (Rassemblement National). Il n'y aura donc que deux forces en présence : la liste du maire sortant Bernard Combes (PS), et celle de Raphaël Chaumeil (LR) à la tête de l'opposition. Cela fait donc une liste de moins qu'à Ussel, sous-préfecture de la Corrèze, où trois listes sont engagées.