Municipales 2020 à Carentan : Jean-Pierre Lhonneur se représente à la mairie mais pas à la communauté de communes

Carentan, Carentan les Marais, France

A Carentan les marais, le maire Jean-Pierre Lhonneur a décidé de se représenter aux élections municipales de mars prochain. A 69 ans, il briguera donc un troisième mandat de maire, avec l'intention de "consolider la commune nouvelle", qui rassemble 12 communes et près de 10.000 habitants.

Mais en revanche, il annonce qu'il ne se représentera pas à la présidence de la communauté de communes et ne sera pas candidat non plus à une vice-présidence.