Municipales 2020 à Carmaux : la ville de Jaurès résistera-t-elle au Rassemblement National

Carmaux, la patrie de Jean Jaurès est à gauche depuis toujours. L’ancienne cité minière (la dernière mine a fermé en 1997) c’est le berceau du socialisme. Jean Jaurès (né à Castres) était le député de Carmaux et d’Albi, représentant les mineurs à la Chambre à la fin du 19eme siècle.

"Carmaux n’est pas la Hénin-Beaumont du sud"

Mais depuis quelques années le score du Rassemblement National est de plus en plus fort dans la ville tarnaise qui compte un peu moins de 10.000 habitants. Et pour certains, la ville va tomber dans l’escarcelle du parti de Marine Le Pen. Une ville vieillissante, qui s’est paupérisée comme la plupart des anciennes villes minières avec un taux de chômage de plus de 20%.

70 % pour la gauche au total il y a six ans

Le maire sortant Alain Espié (PS) pense que sa ville est toujours profondément à gauche. Sa liste réunit des communistes, des écologistes et des non-encartés. Il rappelle qu’aux dernières municipales, les listes de gauche ont cumulé plus de 70% et veut que sa ville poursuive le développement des énergies vertes. « En 2015, on disait déjà que Carmaux allait basculer à l’extrême droite pour les cantonales » soupire le maire sortant. "Je n’y crois pas. Carmaux n’est pas la Hénin-Beaumont du sud même si ça ferait plaisir à certains, pour le symbole."

Bruno 60 ans, ancien mineur, a peur de la montée du FN. Mais il s'y attend.

28% pour le RN aux Européennes

Et pourtant, les scores du Front National puis du Rassemblement National dans la ville de Jaurès peuvent laisser penser le contraire. Il y a six ans, présent pour la première fois à Carmaux, le FN a réuni 20 % des voix. A la présidentielle Marine Le Pen a atteint 23% et aux européennes le RN a fait plus de 28 %. Le maire sortant regarde lui d’autres chiffres. Plus de 70% si on additionne les listes de gauche, il y a six ans à la municipale.

"Jaurès est mort depuis 106 ans"

La liste menée par l’élu Rassemblement National Christian Legris (mais qui compte aussi des candidats de droite et des non encartés ) promet une baisse des impôts, la baisse des subventions aux associations et souhaite réduire l’arrivée d’étrangers venus pour des raisons économiques. Le candidat RN soupire aussi quand on lui demande s’il va faire tomber Jaurès. " Il est mort depuis 106 ans. Je ne suis pas dans cette optique-là. C’est le siècle dernier. On n’a plus à se référer à lui…" Il faut tourner la page. N’empêche, en 2015, Louis Alliot a lancé la campagne des régionales devant la statue de Jaurès dans la ville tarnaise. Et le candidat RN espère une quadrangulaire pour le second tour.

"Contre les extrémistes de tous bords"

Parmi les autres candidats Jean-Marc Fouillade, qui a monté une liste citoyenne. Mais clairement beaucoup y voit la liste LREM puisqu'elle est menée par le suppléant de la députée Verdier-Jouclas. Lui veut le renouveau de Carmaux et barré la route à tous les extrémistes. "L'extrême droite qui vise Carmaux mais aussi aussi les extrémistes qui dirigent la mairie." Le parti de la majorité est très attentif en tout cas à ce qui se passe dans la commune. Et une dizaine de députés LREM étaient venus cet été pour commémorer la mort de Jaurès.

Une autre liste de gauche et citoyenne est menée par Jean-Louis Bousquet avec "Convergence citoyenne".

Reportage à Carmaux, la patrie de Jaurès, où tout le monde tient encore beaucoup à l'ancien député.

En 2014, il y a eu une quadrangulaire au second tour de l'élection municipales à Carmaux.