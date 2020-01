Municipales 2020 à Castres : suivez le grand débat sur France Bleu Occitanie

Castres, France

France Bleu Occitanie organise un grand débat à Castres, en vue des élections municipales, animé avec la Dépêche du Midi. Les quatre têtes d'affiche y participent : le maire sortant Pascal Bugis (divers droite), le candidat du centre, proche de la majorité présidentielle Guillaume Arcès, le candidat de la gauche André Martinez et celui du Rassemblement National (RN) Jean-Jacques Gros. Ils s'affronteront sur six thèmes définis au préalable : la politique, la sécurité, l'économie, la politique sociale, l'autoroute A69, la culture et le rayonnement de Castres. Pour suivre le débat, cliquez sur le player ci-dessous !

Thème n°1 : Le décor politique

L'une des interrogations et particularités du scrutin réside dans le positionnement de Guillaume Arcès (centre-droit) : très proche des députés LREM mais qui ne revendique pas l'étiquette. Le candidat a été pointé du doigt par ses adversaires, "dans l’ambiguïté" pour Jean-Jacques Gros (RN), "moi je ne me cache pas", a ajouté André Martinez. Le candidat du centre s'est défendu, "vouloir réduire notre liste simplement à LREM je trouve ça ridicule. Et de toute façon on doit discuter avec tout le monde, on ne peut plus mettre Castres sous cloche", pique au maire sortant Pascal Bugis.

Thème n°2 : la sécurité

Après plusieurs nuits durant lesquelles des véhicules ont été brûlés, la sécurité à Castres est un point central du débat. "Il faut reconnaître le bilan du maire depuis 19 ans, on paie cette politique nationale mais aussi locale", accuse Jean-Jacques Gros. Pascal Bugis réclame lui le retour de la BAC et dénonce la politique gouvernementale : il est directement pointé du doigt par la candidat proche de LREM, Guillaume Arcès. "On essaie d'avancer au lieu de faire le buzz, je vais faire des annonces pour un retour de la BAC à Castres, car il faut discuter avec les parlementaires, dont un est l'ancien patron du GIGN (Jean-Michel Fauvergue)". Pacal Bugis défend lui son bilan : "tous les indicateurs sont stables, sauf les cambriolages, qui sont en hausse notamment pour alimenter le trafic de drogues".

Thème n°3 : le social et l'hôpital

Castres est la deuxième aire urbaine du département, le maire sortant est souvent accusé d'avoir cassé le tissu social. "Monsieur Bugis a fait beaucoup de communication, la gratuité des bus est un très bon point, mais il a énormément réduit le budget des associations", regrette André Martinez, le candidat de la gauche. "Je n'ai pris personne en traître, la baisse des dotations n'est pas si haute que ça", "Cinquante pourcents !", objecte Guillaume Arcès, chiffre rejeté par le maire sortant. Selon lui, "la baisse est allée de pair avec celle des dotations votée par le gouvernement Valls". Guillaume Arcès veut "réouvrir les MJC", "nous ne les avons pas fermé ce sont des centres de loisirs", objecte Pascal Bugis.

Thème n°4 : l'économie

Comment conserver les commerces en centre-ville ? C'est la thématique centrale sur ce débat.