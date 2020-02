Municipales 2020 à Chambéry : la liste Chambé citoyenne dévoile les noms de ses candidats

Conformément à son fonctionnement collégial, l'assemblée de la liste Chambé citoyenne a voté et validé ce mercredi soir les noms des candidats qui seront présentés aux élections municipales de Chambéry.

Aurélie Le Meur, tête de liste de "Chambé citoyenne, Ecologique et Solidaire"

Chambéry, France

L'assemblée de la liste "Chambé citoyenne, écologique et solidaire" a finalisé ce mercredi soir le processus de désignation de ses 47 candidats aux élections municipales de Chambéry. A part un seul, aucun n'a déjà exercé de mandat.

La méthode de désignation se veut inédite, collégiale et ouverte, observée par plusieurs groupes citoyens dans tout le pays. Avec un objectif : l'émergence de nouveaux visages dans le paysage politique local, avec des personnalités issues de la société civile, selon la formule consacrée. A Chambéry, il y avait trois façons pour figurer sur la liste du mouvement : être volontaire, être proposé par un membre du mouvement ou être tiré au sort. "Finalement, sur les 47, nous avons quatre candidats tirés au sort, quinze volontaires et vingt-huit personnes proposées" détaille la tête de liste Aurélie Le Meur. Sur les 47 noms, une seule personne a déjà une expérience politique : Alain Caraco, élu écologiste de l'opposition au conseil municipal de Chambéry. Aucun autre n'a eu de mandat par le passé.

Plusieurs partis politiques et mouvements locaux de gauche qui soutenaient le projet du Mouvement citoyen avaient finalement choisi de s'en séparer ces dernières semaines.

Un autre mode de gouvernance

La liste "Chambé citoyenne, Ecologique et solidaire" conserve son fonctionnement collégial pendant la campagne. Et même après, en cas de victoire. Une méthode à laquelle croit Aurélie Le Meur. "231 personnes ont voté notre programme de 77 mesures, sans problème." Le mode de gouvernance proposé se veut horizontal, et participatif, "sans chef providentiel ou autoritaire" commente la tête de liste.

Les grands axes du programme passe par le renforcement du service public et des moyens dans les écoles, mais pas seulement. C'est "engager la ville de Chambéry dans une transition démocratique sur la gouvernance, mais également écologique et sociale" décrit Aurélie Le Meur, "par exemple, préserver les terres agricoles et de s'engager sur un plan alimentaire territorial, pour augmenter l'autonomie alimentaire du territoire".

