Municipales 2020 à Chambéry : la gauche partira divisée

Chambéry, France

A Chambéry, l'électorat de gauche pourrait se retrouver un peu perdu pour choisir la liste à qui donner sa voix aux élections municipales de mars. Il y a eu des tentatives de rapprochement, et il y en a encore. Mais pour l'instant, les différents mouvements partent divisés entre quatre listes.

Pas moins de six mouvements ont travaillé ensemble plusieurs mois pour former la liste Chambé citoyenne, qui aurait pu être une grande alternative à gauche. Finalement, le Mouvement citoyen qui en est à l'initiative n'a pas voulu se plier aux exigences et au fonctionnement des autres partis, que ce soit à propos de la composition de la liste ou de l'affichage ou non d'une étiquette politique... la liste Chambé citoyenne part bel et bien, mais sans le soutien de la France Insoumise et de Grand Chambéry Solidaire (qui regroupe le Parti Communiste, Cap à Gauche et Génération.s). Les deux groupes discutent en ce moment sur la création d'une liste commune, "clairement de gauche et écologiste"... mais sans les écologistes d'Europe Ecologie les Verts à Chambéry qui maintient toujours son soutien à Chambé citoyenne.

Grand Chambéry Solidaire a aussi pris contact avec les militants du NPA. Mais ceux-là ont d'ores et déjà annoncé qu'ils présenteront leur propre liste. Une de plus, et encore une autre en lice avec Lutte Ouvrière, qui présente pour la première fois des candidats dans la préfecture de Savoie.

Pour le moment, 4 listes de gauche à Chambéry

Si on résume, pour faire face aux listes (qui s'affichent sans étiquettes) menées par le maire sortant Michel Dantin "Aimer Chambéry, c'est agir avec vous", par le marcheur Christian Saint-André "Chambéry ensemble" soutenue par LREM et l'ancien ministre socialiste Thierry Repentin "Chambéry en commun", on compte désormais 4 projets de liste sur la gauche de l'échiquier politique :