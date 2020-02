Municipales à Chambéry : le PS soutient Thierry Repentin

Le PS soutient Thierry Repentin pour les élections municipales 2020 à Chambéry (Savoie), même si l'ancien ministre est en retrait du parti depuis plus de deux ans.

Chambéry, France

Le parti socialiste a un candidat à Chambéry et c'est Thierry Repentin. Le président de la commission électorale du PS et porte-parole du parti l'annonce dans un communiqué. Le PS soutient Thierry Repentin qui est à la tête de la liste "Chambéry en Commun" pour "son parcours et ses combats menés au niveau national comme dans le cadre de ses mandats locaux".

Thierry Repentin a été ministre socialiste sous la présidence de François Hollande entre 2012 et 2014 (à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage puis aux Affaires européennes). Localement, il fut aussi ancien adjoint PS au maire de Chambéry, Louis Besson, chargé du logement et de l’urbanisme.

Cependant, il est en retrait du parti depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Lors des dernières élections européennes en 2019 il appelait à soutenir LREM. Le PS n'est donc pas vraiment rancunier et appelle même au rassemblement des forces de gauche et écologistes derrière Thierry Repentin à Chambéry.