Municipales 2020 à Chambéry : Thierry Repentin ouvre un local de campagne à Chambéry le Haut

Chambéry, France

Le candidat Thierry Repentin et son équipe de campagne ont fait le choix d'ouvrir non pas une mais deux permanences à Chambéry, en vue des élections municipales au mois de mars prochain. Un premier bureau a été inauguré ce samedi en centre-ville, rue Jean-Pierre Veyrat, et le second l'est ce dimanche avenue d'Annecy, dans le quartier de Chambéry le Haut. Un choix évidemment stratégique.

Thierry Repentin, ancien ministre socialiste, et également adjoint au maire de Chambéry du temps de Louis Besson, estime Chambéry le Haut délaissé par l'équipe municipale actuelle. "Symboliquement, nous souhaitions être présent avec une permanence sur le quartier de Chambéry le Haut, qui est le plus grand quartier d'habitat populaire de la ville" présente Thierry Repentin, critiquant au passage le bilan du maire sortant : "beaucoup nous ont exprimé un sentiment de délitement qu'ils ont vécu au cours du dernier mandat", portant sur "le réseau de transports" ou encore "l'équipement culturel."

Le candidat évoque aussi des associations du quartier "qui ont fermé, ou qui ont réduit drastiquement leur offre auprès des habitants, faute de soutiens financiers qui étaient par le passé apporté, et qui ont peu à peu disparu." Et d'ajouter une première promesse de campagne pour le quartier de Chambéry le Haut : "nous réinvestirons le lien social à travers le monde associatif, et oui, il faudra reconsidérer les subventions aux associations."