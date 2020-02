Sarah Hamoudi-Wilkowsky mènera la liste de gauche "Chambéry sociale et écologiste" aux élections municipales, soutenue par le PCF, Cap à Gauche, Génération.s et la France Insoumise.

Municipales 2020 à Chambéry : une liste de gauche "sociale et écologiste"

Danièle Somveille, Gérard Volat, Pascale Gagnieux, Sarah Hamoudi-Wilkowsky, Guy Fajeau, Florian Penaroyas, les 6 premiers noms de la liste "Chambéry sociale et écologiste"

Chambéry, France

Leur rapprochement avec la liste Chambé citoyenne s'est soldé par un échec. Finalement, le mouvement Grand Chambéry Solidaire (qui regroupe le PCF, Cap à Gauche et Génération.s) et la France Insoumise montent une liste de leur côté, une liste "sociale et écologiste", qui affichera clairement ses soutiens et se présentera comme une alternative à gauche pour Chambéry.

C'est Sarah Hamoudi-Wilkowsky, co-secrétaire du syndicat enseignant SNUipp-FSU en Savoie qui mènera la liste. Celle-ci n'est pas encore complètement terminée, mais réunit d'ores et déjà des militants et personnalités de la gauche locale chambérienne. Cinq autres premiers noms ont ainsi été dévoilés ce mercredi : Gérard Volat, de la France Insoumise, Danièle Somveille, du mouvement Génération.s, Florian Penaroyas, du PCF, Pascale Gagnieux, militante CGT, et Guy Fajeau, élu d'opposition à la mairie, de Cap à Gauche.

Des étiquettes politiques revendiquées et clairement affichées

"Notre liste sera bel et bien une liste de gauche" déclare Sarah Hamoudi-Wilkowsky, "_s’intéresser à la vie municipale et faire de la politique autrement, ça ne peut pas se faire par le biais d'une liste apolitique_, qui n'oserait pas mettre en avant les valeurs de gauche." C'est notamment autour de cette question de l'étiquette politique que Grand Chambéry Solidaire et la liste Chambé citoyenne ne sont pas tombés d'accord, cette dernière ne voulant pas afficher les couleurs des différentes formations la composant.

Autre différence : tandis que la plupart des autres listes présentent des candidats sans passé politique, issus de la société civile, "Chambéry sociale et écologiste" regroupe des militants et des personnalités engagées dans la vie politique et associative de Chambéry. "Mais ce n'est pas forcément une liste uniquement avec des personnes encartées dans des formations ou des mouvements politiques" explique Sarah Hamoudi-Wilkowsky. Les gilets jaunes seront aussi représentés.

Le programme n'a pas encore été dévoilé, mais ne sera "pas une longue liste de propositions"; il s'axera plutôt autour des questions sociales, et notamment des services publics. Les candidats de "Chambéry sociale et écologiste" comptent proposer entre autres la gratuité des transports publics, la gratuité des premiers mètres-cube d'eau, le renforcement des effectifs des mairies de quartier ou encore la mise en place et l'usage du RIC à l'échelle chambérienne, le référendum d'initiative citoyenne.