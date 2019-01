Municipales de 2020 à Châteauroux : Gil Avérous a " très envie d'y retourner "

Châteauroux, France

" J'ai très envie d'y retourner, c'est clair ; ce serait mentir de vous dire que je ne souhaite pas aller plus loin" : le maire de Châteauroux, qui recevait des journalistes ce mercredi pour ses voeux à la presse, n'a pas caché son envie, son souhait d'être candidat à sa succession pour les élections municipales de 2020. Le suspens en tout cas est assez mince. Tout en précisant que son programme "ambitieux" de 2014 ne sera pas terminé en 2020, Gil Avérous veut toutefois s'en tenir, pour l'instant, à son action et celle de son équipe : " On a été élus pour 6 ans, les castelroussins nous ont fait confiance pour mener à bien un programme d'actions et de rénovation de la ville, pour mettre en place des services, et donc je souhaite que toute l'année 2019 soit consacrée à la poursuite de nos engagements ; on se prononcera sur l'avenir début 2020 " D'ici là, le maire de Châteauroux promet qu'il ne sera pas en campagne. Ce ne sera pas le cas dans les semaines qui viennent pour deux de ses proches collaborateurs : Xavier Elbaz, son directeur de cabinet, candidat à Villedieu-sur-Indre et Alexis Rouseau-Jouhennet, directeur de communication de la ville, qui a anoncé sa candidature à Levroux.

Municipales de 2020 : " J'ai très envie d'y retourner " Gil Avérous---Interview : Régis HERVE Copier

Une réflexion engagée sur l'avenir "building" en centre ville : rénovation ou démolition

A l'occasion de cette rencontre avec les journalistes de la presse locale, le maire de Châteauroux a évoqué plusieurs dossiers, et notamment celui de l'avenir du "building" cette tour emblématique du centre ville érigée en 1959. Les habitants de ce bâtiment portent depuis longtemps, une réflexion sur la rénovation de cet immeuble qui est emblématique certes, mais aussi une véritable passoire energétique. Récement, le syndic de co-propriété a présenté à la ville ses premières réfelxions sur un projet de rénovation. Mais le maire de Châteauroux veut élargir le débat et souhaite que la la ville soit vraiment partie prenante du débat sur l'avenir de cette tour : "Je souhaite qu'on aille assez loin dans les études, qu'on chiffre la rénovation mais qu'on puisse aussi chiffrer une démolition et le relogement des habitants ; c'est une perspective qu'il ne faut pas exclure". Démolir éventuellement donc, mais pour faire quoi à la place ? Sur ce point, Gil Avérous est clair : pour le maire, reconstruire une tour n'aurait pas d'interêt. En revanche, le premier magistrat de la cité castelrroussine a dejà quelques idées sur un projet qui pourrait remplacer la tour Saint-Cyran : " On peut par exemple se poser la question d'une construction d'une halle, type Eifel ou Baltar, un beau bâtiment qui donne envie à la population de s'y retrouve, pour y manger quelque chose pourquoi pas...ça, ça peut être intéressant " Alors, pour l'instant, rien n'est décidé et ce ne sera peut-être pas le projet retenu, mais le débat est lancé ou plutôt relancé. Et pour donner encore plus de corps à ses arguments, Gil Avérous précise que la rénovation des appartements coutera plus cher que ce qu'ils valent.

Une réflexion engagée sur l'avenir du "bulding", rénovation ou construction : "Il ne faut exclure aucune piste" Gil Avérous Copier

Et si les locaux de l'AFPA accueillaient les jeunes du Service National Universel ?

Au cours de cette conférence de presse, le maire de Châteauroux a également fait une proposition dans le cadre du Service National Universel mis en place cette année par le gouvernement et qui sera généralisé dés l'an prochain. L'élu souhaite que les batiments de l'AFPA (l’Agence de formation professionnelle des adultes) du site castelrrousin, dont la fermeture a été annoncée en fin d'année, soient utilisés pour accueilir les jeunes : " C'est un site de près de 10 hectares avec 11 000 mètres carrés de bâtiment avec des salles de formation, de l'hébergement et de restuaration...on peut en faire, un centre régional du Service National Unversel et je porte cette candidature"

Le gand débat du gouvernement pour calmer les gilets jaunes : " Inutile et stérile...je ne veux pas l'organiser ! "

Gil Avérous a aussi abordé le conflit des gilets jaunes et le grand débat national souhaité par le président Macron et qui doi( débuter ce mardi 15 janvier. Le maire de Châteauroux, très critique sur cette initiative, est on ne peut plus clair : "Je ne veux pas organiser ce grand débat ; je veux bien mettre des salles à disposition mais ce sera tout. Je ne suis pas un représentant du gouvernement". En fait, le maire de Chateauroux estime qu'il n'a pas les moyens de répondre aux attentes multiples et protéiformes des gilets jaunes. Et Gil Aévrous enfonce le clou : " Ce debat, tel qu'il est organisé, est totalement inutile et sétrile...c'est comme les cahiers de doléances mis en place dans les mairies : on va les remettre au gouvernement, mais personne ne va les lire ! "