Municipales 2020 : à Châteauroux, les candidats sur le marché

Ce samedi au marché de Châteauroux, il flottait un air de campagne...électorale ! A coté des stands de légumes, de poissons ou de fromages, on trouvait ceux des différents candidats à la Mairie qui étaient installés Place de la République.

Châteauroux, France

C'est un incontournable en campagne électorale : les candidats ont profité du jour de marché pour faire leurs opérations de tractage. Ce samedi 8 février, à cinq semaines des élections municipales, plusieurs candidats à la Mairie de Châteauroux ont installé des stands. Objectif : séduire les castelroussins en vue du prochain scrutin.

De la politique au milieu des produits du terroir

Dans le panier d'Alain, il y a donc des fruits et des légumes...et les tracts des candidats. Rien d'étonnant, sourit-il en lançant "C'est de saison !" En effet,un peu plus d'un mois des élections municipales, les candidats à la Mairie de Châteauroux sont sur le marché, le suffrage des électeurs en ligne de mire.

Hugues Fonti, sur la liste socialiste, tracte depuis l'ouverture : "Le marché c'est stratégique ! explique-t-il, c'est le point de rendez-vous des castelroussins et puis le samedi, ils sont en congés et disponibles pour parler un peu."

Après tout le marché est un lieu d'échange rappelle Jean Delavergne qui soutient Châteauroux Demain "c'est le sens originel ! Pour un nouveau mouvement comme le nôtre c'est l'occasion de se présenter et de se faire connaitre !"

Il y a cependant un Hic. Le moment n'est pas forcément opportun du point de vue d'Alain, toujours affairé à ses emplettes : "je ne pense pas que c'est au marché qu'on puisse parler de manière construite et approfondie. On ne s'entend pas vraiment et puis les gens pensent davantage à faire leurs courses."

Etre accessibles

Pour les candidats et leurs colistiers présents sur le marché, l'intérêt est d'aller au contact de leurs électeurs. "On leur parle, on se présente. C'est important qu'on se montre près d'eux." justifie Carole, sur la liste de Châteauroux Citoyen.

Pour la tête de liste, Antoine Léaument, c'est aussi une façon d'humaniser le débat politique "en se montrant, on montre aussi qu'un homme ou une femme politique, c'est un être humain. On veut montrer qu'on est comme tout le monde !" argumente le candidat ... qui finit tout le même par avouer : "je pense quand même qu'on saoule un peu les gens".

La technique peut plaire ou non. Les sept listes en lice pour la Mairie ont encore cinq semaines pour convaincre les castelroussins.