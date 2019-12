Municipales 2020 à Dijon : la liste "Dijon, l'avenir ensemble" lance officiellement sa campagne

Dijon, France

La liste "Dijon, l'avenir ensemble" tenait un tout premier meeting ce mercredi soir au palais des Congrès de Dijon. Un meeting "moderne" avec la présence derrière la tête de liste, Sylvain Comparot, de représentants de la société civile. Ce meeting a aussi et surtout été l'occasion de présenter ses premières propositions.

Parmi ses priorités, Sylvain Comparot veut une "tolérance zéro" sur les incivilités. "La sécurité, c'est la première des libertés" explique le candidat qui promet donc de développer la police de proximité, avec une présence 24H sur 24H d'au moins deux policiers dans chacun des neufs quartiers de la ville.

La salle accueillant le premier meeting de "Dijon, l'avenir ensemble" lors des derniers préparatif © Radio France - Christophe Tourné

Cette liste est soutenue par l'UDI et La république en Marche mais elle se veut surtout proche des dijonnais et de la société civile. "Plus nous aurons la collaboration de nos citoyens, plus il y aura de la solidarité dans notre ville" explique Sylvain Comparot.

A noter, qu'il est aussi le tout premier candidat aux municipales de 2020 dans les grandes villes de France, à signer une charte avec "Too Good to go" qui lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour connaitre l'ensemble des propositions et leur financement, il faudra encore patienter. "Dijon L'avenir ensemble" promet que tout sera présenté en janvier prochain.