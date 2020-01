Municipales 2020 : A Dijon, le socialiste François Rebsamen devra se passer du soutien du Parti Communiste

Dijon, France

"La section PCF de Dijon a décidé de retirer son soutien à la liste conduite par François Rebsamen et aucun candidat PCF ne figurera sur celle-ci", a annoncé le parti dans un communiqué. Le PCF indique avoir pris sa décision après l'annonce par le MoDem, allié de François Rebsamen, que quatre candidats "se réclamant de La République en marche" figureront également sur la liste. Dans la capitale bourguignonne, le parti présidentiel soutient un autre candidat, Sylvain Comparot, à la tête d'une liste associant LREM, l'UDI et l'association "Pour Dijon", qui se présente face au maire sortant. François Rebsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande, avait annoncé vendredi sa candidature à la presse locale, précisant que sa liste était soutenue notamment par le parti communiste et le MoDem.