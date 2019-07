Municipales 2020 à Dijon : Sébastien Mirek (LREM) n'est plus candidat

Sébastien Mirek se retire de la course aux municipales à Dijon. Le référent La République En Marche annonce qu'il se retire pour un"collectif plus fort".

Dijon, France

Le référent La République En Marche de Côte-d'Or n'est plus candidat aux municipales à Dijon. Sébastien Mirek vient de se retirer de la course à l'investiture. Sébastien Mirek explique qu'il a "fait le constat que plusieurs projets étaient proches" du sien "avec les mêmes valeurs et les mêmes objectifs". Il dit "prendre ses responsabilités car le collectif doit être plus fort que les ambitions personnelles".

Deux autres conseillers municipaux de Dijon restent candidats pour se présenter sous l'étiquette LREM aux municipales en 2020. Il s'agit de Didier Martin et Charles Rozoy.