Municipales 2020 : à Évreux, Guillaume Rouger dit non au cumul des mandats

Évreux, France

Restaurer la confiance et la transparence au sein des institutions locales, c'est la première conviction de Guillaume Rouger. "L'heure n'est plus à la concentration des pouvoirs" explique le candidat de La République en Marche aux élections municipales à Évreux "le cumul des mandats, des fonctions et des indemnités , les citoyens n'en veulent plus". En ligne de maire, le maire d’Évreux, Guy Lefrand (Les Républicains) qui est aussi président de l'agglomération et conseiller régional de Normandie. Guillaume Rouger s'engage à ne pas cumuler les fonctions de maire et de président de l'agglomération. "Évreux présentera Ludovic Bourrellier comme président d’Évreux Portes de Normandie" précise le candidat qui définit sa méthode de gouvernance et fixe le cap, donner plus de place à la société civile et à la démocratie locale.

On a été face pendant cinq ans à un système Lefrand, un système bulldozer, qui a malmené la démocratie locale" - Guillaume Rouger, candidat LaREM

Des votations citoyennes

Ludovic Bourrellier, l'ancien adjoint au maire d’Évreux qui a désormais rejoint la liste de Guillaume Rouger, prend l'exemple du récent réaménagement minéral de la place de Gaulle, juste devant l'hôtel de ville "la place aurait pu être un beau rendez-vous écologique pour les Ébroïciens, mais à partir du moment où vous avez un maire qui décide seul, on fait face à une opinion qui ne comprend pas cette décision et cet aménagement". Le tandem le promet, en cours de mandat, la population sera consultée sur les grand projets urbanistiques car "l'élection municipale n'est pas un chèque en blanc" détaille Guillaume Rouger.

Il faut que les citoyens puissent s'exprimer sur leur cadre de vie" - Guillaume Rouger

Une raison qui pousse le duo à proposer en cours de mandat des votations citoyennes. "La votation, c'est le modèle le plus transparent et le plus représentatif : une fois que la décision est prise collectivement, on peut l'opposer à tout le monde" avance Ludovic Bourrellier. Des votations au cours desquelles les citoyens pourront exprimer leur avis sur les projets qui touchent à leur quotidien et à leur cadre de vie.