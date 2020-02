Municipales 2020 : François Bayrou présente sa liste à Pau

François Bayrou présente son équipe. Le maire sortant Modem de Pau (Béarn) qui repart pour un second mandat a dévoilé ce lundi les 49 noms de sa liste "Nous aimons Pau !". Beaucoup de têtes connues de la majorité actuelle. Mais aussi des nouveaux, notamment en deuxième et troisième position.

On connaît désormais les colistiers de François Bayrou. Le maire sortant de Pau (Béarn), candidat à sa propre succession a présenté ce lundi les 49 noms de sa liste. Des têtes connues depuis 2014 et de nouvelles têtes. Le candidat annonce 40% de renouvellement. C'est globalement vrai, mais ça se vérifie moins si on regarde le haut de la liste.

Des nouveaux en deuxième et troisième position

Sur les 15 premiers noms, 13 sont des élus sortants si on compte le maire. On retrouve des "poids lourds" de la majorité : Jean Lacoste, Josy Poueyto et Jean-Louis Peres, premier adjoint depuis le décès de Jean-Paul Brin. Pour autant, les places de choix sont pour les petits nouveaux. Joëlle Chiffoleau, ancienne directrice de l'office palois des HLM est deuxième.

François Bayrou présente les deuxièmes et troisièmes candidats sur sa liste Copier

La grosse surprise est la troisième place accordée au président de l'université de Pau, Mohamed Amara. Le reste de la liste est un panaché de noms du milieu associatif et de différentes professions. Chefs d'entreprise, avocats, professeurs, commerçants, retraités et même une internationale de rugby à XV. Lise Arricastre, 29 ans, est 40e sur la liste.