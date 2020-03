Municipales 2020 : à Guipavas, la volonté de peser dans la métropole brestoise

C'est la ville qui pèse le plus dans la métropole en terme de population, à l'exception de Brest. Guipavas, près de 15.000 habitants, est en plein développement. Pour le futur maire, les projets municipaux vont nécessairement se faire en lien avec la métropole.

Quelle place dans le conseil communautaire ?

Isabelle Guérin-Balem (Guipavas passionément, divers droite) : "Il faut une _concertation régulière pour que chaque ville de la métropole tire son épingle du jeu_. Il est important d'avoir une collaboration très étroite. Il ne faut pas que les habitants soient lésés dans le développement. Il faudra aussi une vigilance particulière sur la pression fiscale en contenant les dépenses de Brest Métropole. Indépendamment des intérêts politiques que chacun peut avoir, il faut avoir l'intelligence de travailler ensemble de manière à ce que chaque ville de la métropole puisse défendre ses intérêts".

Fabrice Jacob (Guipavas Avenir, divers droite) : "On fait déjà partie du groupe GICA (Groupe Indépendant des Communes Associées) avec Plougastel-Daoulas, Gouesnou et Bohars. Peut-être que d'autres communes nous rejoindront après cette élection ! On pèse déjà à la métropole et on est force de proposition. Chaque commune a un poste de vice-président et il faut _travailler de concert_. Ça se passe plutôt bien. Parfois ça coince et il faut mettre de l'huile dans les rouages, mais on sait le faire !".

Claire Le Roy (Ici pour Guipavas) : "Guipavas grandit et il faut renforcer le poids de nos élus au sein de la métropole afin de porter des projets structurants. Quelque soit le résultat des élections à Brest, on travaillera de façon constructive avec la métropole sur la base de projets définis ensemble".

Emmanuel Morucci (Union pour Guipavas) : "Les Guipavasiens ont le _sentiment que la métropole s'impose beaucoup sur notre commune_, il y a un sentiment de décalage que nous souhaitons transformer en relation de proximité. Un référent métropole sera nommé au conseil municipal. On a le sentiment que beaucoup de décisions sont bresto-brestoises et que les autres communes sont relativement délaissées. Il faudra trouver un système d'alliances soit avec les autres communes, soit avec des groupes politiques de Brest pour reconstituer un nouveau système de majorité".

L'enjeu des infrastructures

Isabelle Guérin-Balem : "On a besoin d'une adaptation des transports en commun aux besoins des guipavasiens. La plupart des projets structurants de la métropole se font chez nous car on a beaucoup de foncier, il importera de défendre nos intérêts et permettre de _garder un environnement agréable à vivre, notamment en défendant nos terres agricoles_. Sur des projets importants, il est essentiel d'associer la population en amont. On attire de nombreuses entreprises mais il faut être vigilant sur la desserte et anticiper cela".

Fabrice Jacob : "On travaille sur les zones à aménager pour les agriculteurs, par exemple la zone de Coataudon qui est compliquée à passer en tracteur. On a des problèmes de saturation sur le réseau routier qu'il faut gérer avec la métropole, il y a des gros progrès à faire pour une jonction entre le réseau de bus et le tram de Brest. On doit _s'occuper des terres enclavées par la métropole_. Le projet du Stade Brestois au Froutven, c'est un terrain enclavé, car on ne va pas s'étendre en dehors de la commune pour ce type de constructions. Autant combler les dents creuses".

Claire Le Roy : "On a la chance d'être dans une intercommunalité très intégrée avec des compétences importantes transférées à la métropole. Il faut travailler sur la mobilité, le réaménagement du centre-ville et de l'habitat. Face à notre accroissement démographique, il faut _mettre en face les équipements et structures adaptés_, tout en préservant les zones vertes et agricoles".

Emmanuel Morucci : "Nous restons attachés à l'agriculture qui est une activité importante à Guipavas. On ne peut pas continuer à étaler l'urbanisme et les zones d'activités de façon non raisonnée. On va continuer à accueillir des entreprises et des habitants, mais nous allons densifier là où c'est possible pour préserver des territoires agricoles avec un environnement à protéger".