Municipales à L'Horme : l'avenir du centre-ville en jeu

Les habitants de L'Horme connaîtront dès dimanche soir le nom de leur maire pour les six années à venir. Deux listes sont en lice pour la mairie de la commune du Gier, il n'y aura donc qu'un tour de scrutin. Les deux listes sont emmenées par deux hommes : le maire sortant Enzo Viviani (liste "Bien vivre à l'Horme"), et Julien Vassal, conseiller municipal (liste "Fiers d'être L'Hormois").

Enzo Viviani a été adjoint au maire pendant quatre mandats avant devenir lui-même maire de L'Horme en 2014, le retraité est donc un élu de longue date. Julien Vassal, infirmier anesthésiste de 43 ans, mène lui sa première campagne en tant que tête de liste. Deux profils différents donc, mais certaines volontés communes pour l'avenir des 4.800 L'Hormois. Notamment celle de créer un vrai centre-ville.

Enzo Viviani © Radio France - Tifany Antkowiak

Vie commerçante ou vie de village

Géographiquement il n'existe pas. Comme le résume Enzo Viviani, "L'Horme est tout en longueur, il faut mettre un peu de largeur dans cette commune". Le maire sortant espère que ce nouveau centre-ville, commerçant mais pas seulement, verra le jour entre les berges du Gier et le cours Marin, où se trouvent la mairie et l'une des réalisations qu'il retient de son mandat, une maison intergénérationnelle de 28 logements. Enzo Viviani rappelle que de 2014 à 2020, il a, avec son équipe, mis l'accent sur l'habitat. Une base essentielle selon lui : "quand vous créez du logement de qualité, et des services, les gens viennent et si ils viennent, il y a du pouvoir d'achat qui arrive, les commerçants retrouvent du coup leurs affaires... donc l'idée c'est de recréer cette situation pour que des commerçants s'installent et qu'ils en vivent".

Julien Vassal © Radio France - Tifany Antkowiak

L'autre candidat à la mairie de L'Horme, Julien Vassal, propose lui aussi la création d'un véritable centre-ville, commerçant et animé, comme celui qu'il a connu à son arrivée dans la commune en 2012, précise-t-il. "On a cette envie de renouer avec la convivialité, et les plaisirs qu'on avait avant comme le feu d'artifice le 8 décembre ou la soupe au chou de la municipalité et des associations, qui ont disparu", détaille le candidat. Et cette "vie de village", comme il la qualifie, il souhaite la voir renaître dans un espace qui doit encore être aménagé : "on profiterait du fait que les travaux d'écoquartier n'ont pas été attaqués sur les berges du Gier pour créer un arrondi de la route départementale - qui deviendra bientôt métropolitaine - et profiter de cet arrondi pour faire une vraie place de village, où seraient recentrés tout les petits commerces, la poste, et pourquoi pas un petit marché couvert".

Les électeurs feront leur choix dimanche... encore faut-il qu'ils viennent voter. En 2014, au premier tour des élections municipales, L'Horme avait enregistré le plus fort taux d'abstention de la Loire : 55, 88%. Le contexte était différent, puisqu'il n'y avait qu'une liste.