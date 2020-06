Municipales 2020 : à l'Isle d'Abeau, un favori, une union et une équipe d'outsiders

Le 15 mars au soir, les 4 candidats au poste de maire pouvaient se maintenir pour le second tour des municipal. Celui-ci a été reporté au 28 juin en raison de la situation sanitaire lié au coronavirus. Mais, ils ne seront plus que 3 sur la ligne de départ.

L'Isle d'Abeau, c'est la 10e commune de l'Isère. Elle compte environ 16.000 habitants. Une population jeune et une ville qui doit relever de nombreux défis, celui de l'aménagement urbain ou encore de l'emploi des jeunes, par exemple. Au soir du premier tour, les 4 têtes de liste étaient en mesure de se maintenir au second tour. Finalement, on en compte plus que 3 : deux femmes et un homme.

Celui qui fait figure de favori, c'est Cyril Marion avec sa liste étiquetée divers centre. Mi-mars, il totalise 40.38% des suffrages exprimés (1182 voix), soit 15 points d'avance sur Cathy Simon (25.52% - 747 voix). Comme lui, elle est conseillère municipale d'opposition dans le mandat qui s'achève. De sensibilité de droite, elle a pourtant décidé de fusionner sa liste avec celle du maire sortant : Alain Jurado, homme de gauche, en mauvaise posture puisqu'il termine bon dernier (16.91% - 495 voix).

Même si avec un score proche des 17%, il pouvait se maintenir il a accepté la proposition d'union de Cathy Simon. Si on additionne leurs deux scores, ils dépassent de peu Cyril Marion. Il s'agit d'un rapprochement mathématique, bien qu'on ne sait pas quelle sera la réaction des électeurs de l'un comme de l'autre et quelle sera la participation. Un calcul mais pas seulement dixit Cathy Simon qui précise que les deux programmes ont des points de similitudes.

Arrivée 3e, avec un peu plus de 17% (17.18% - 503 voix), Véronique Verdel, qui a fait dissidence avec le maire il y a quelques mois, assume la position d'outsiders de sa liste. Et elle insiste sur le fait que désormais, son équipe et elle sont "la seule liste de gauche encore active". Et ce dans une commune traditionnellement à gauche.

A l'Isle d'Abeau, comme dans de très nombreuses villes, en raison du contexte sanitaire, le 15 mars l'abstention fut forte : près de 68%. La crise sanitaire, qui s'accompagne de défis sur le plan économique, les candidats disent l'avoir pris en compte dans leur programme.