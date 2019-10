Municipales 2020 : à Laval Claude Gourvil ne sera pas candidat

Laval, France

À Laval la prochaine échéance électorale, c'est à dire les élections municipales (15-22 mars 2020), se déroulera sans une figure locale bien connue : Claude Gourvil. Ce dernier dans un communiqué annonce ne pas vouloir se représenter. "Non par lassitude, mais avec le sentiment du devoir accompli, conformément aux mandats que m'avaient confiés les électeurs. Dans chaque configuration, j'ai toujours agi dans l'intérêt général, au service de nos concitoyens, à l'échelle du territoire d'élection sans rechercher ni obtenir de bénéfices personnels. Aujourd'hui, j'estime qu'il est temps de passer le relais" écrit Claude Gourvil.

Respectivement, conseiller Général de la Mayenne, adjoint au maire de Laval pendant six ans, et Vice-Président de Laval Agglomération, puis bientôt conseiller Municipal dans l'opposition à Laval, Claude Gourvil n'abandonne pas la politique pour autant. "Je ne suis pas de ceux qui bradent ou masquent leur appartenance politique et leur étiquette. Je suis adhérent d'Europe Écologie Les Verts (depuis 1989) et participerai à l'AG départementale du 2 octobre prochain qui définira les orientations et la stratégie du groupe pour les élections prochaines en Mayenne".