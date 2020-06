Municipales 2020 : à Laval, une fusion de la gauche comme "énergie citoyenne"

En période électorale, le mot fusion est bien souvent synonyme de négociation. À Laval, au lendemain du premier tour des élections municipales, la liste de gauche, menée par Florian Bercault, "Demain Laval Ensemble" (33,81%) a tout de suite, et presque sans surprise, fusionnée avec la liste "Laval Écologique et Solidaire" portée par Isabelle Eymon (17,58%). Une alliance comme "un enrichissement mutuel" expliquent les deux anciennes têtes de listes qui ont présenté leurs 43 colistiers, ce mardi en visioconférence.

L'incontournable place du 11-Novembre

C'est un des projets phares portés par la nouvelle liste "Demain Laval Ensemble Écologique et Solidaire". Son adversaire, Didier Pillon, candidat de la majorité sortante, soutenue par l'UDI, Les Républicains et La République En Marche, en a également fait son étendard : La place du 11-Novembre. S'ils sont d'accords sur la philosophie globale de l'aménagement de cette place centrale de la ville de Laval, qui borde une partie de la Mayenne, Florian Bercault et Isabelle Eymon ont tenu à en préciser certains contours. "Nous voulons aménager les espaces de façon encore plus constructive. Avec plusieurs halles : des halles civiques et associatives, et puis des halles commerçantes qui mettraient en avant des produits du terroir ou l'artisanat local. Il y aurait aussi un espace gratuit, où tout le monde peut s'y retrouver. Avec la crise que nous traversons nous prenons encore plus en compte les contraintes budgétaires et financières. Il faudra aller chercher des financement complémentaires, comme le permet le programme Action Cœur de Ville par exemple" développe Florian Bercault.

Sur la nouvelle liste menée par le candidat de la gauche, un tiers de ses colistiers a dû laisser place à des membres de la liste écologistes. Ainsi sur les 43 colistiers, 14 viennent de l'équipe d'Isabelle Eymon, la candidate arrivée troisième après le premier tour. "Ce n'est jamais facile de se séparer de gens qui ont fait la campagne du premier tour. Il y a un manque, c'est un regret. Nous avons réalisé des permutations pour respecter la parité hommes/femmes" explique celle qui est désormais deuxième de la liste "Demain Laval Ensemble Écologique et Solidaire". À noter en 43e position de la liste figure l'ancien maire de Laval, Guillaume Garot. Le député socialiste de la Mayenne participe activement à la campagne électorale de Florian Bercault. Une présence symbolique. En cas d'élection il ne siègera pas au sein du conseil municipal de Laval.

La liste complète

1 Florian BERCAULT, chef d’entreprise (Saint-Julien)

2 Isabelle EYMON, professeure de lettres en collège (Chanzy)

3 Bruno BERTIER, directeur régional d’une banque coopérative (Préfecture)

4 Marie BOISGONTIER, libraire retraitée (La Senelle)

5 Patrice MORIN, dirigeant associatif (quai rive gauche)

6 Lucie CHAUVELIER étudiante en droit, jeune pour le climat (Thévalles)

7 Antoine CAPLAN, cadre administratif (Hilard)

8 Camille PETRON, coordinatrice citoyenneté numérique (Cordeliers)

9 Éric PARIS, pédiatre, chef du pôle femme-enfant à l’hôpital (Haut-Rocher)

10 Béatrice FERRON, policière municipale retraitée (Le Bourny)

11 Geoffrey BEGON, secrétaire associatif (La Senelle)

12 Caroline GARNIER, professeure de sciences naturelles en lycée (Vieux-Laval)

13 Bruno FLÉCHARD, directeur artistique d’un centre culturel (Félix-Grat)

14 Nadège DAVOUST, professeure de langues en collège (Le Bourny)

15 Georges POIRIER, journaliste retraité (Cathédrale)

16 Céline LOISEAU, maitre de conférences à l’IUT (Le Pecq)

17 Guillaume AGOSTINO, logisticien (Saint-Martin)

18 Marjorie FRANÇOIS, comptable (Haute-Follis)

19 Georges HOYAUX, officier retraité des sapeurs-pompiers (Le Tertre)

20 Catherine ROY, professeure des écoles publiques (Gare)

21 Paul LE GAL-HUAUMÉ, entrepreneur nouvelles technologies (Gué d’Orger)

22 Marie-Laure CLAVREUL, professeure-documentaliste en lycée privé (Britais)

23 Kamel OGBI, administrateur associatif (Saint-Nicolas)

24 Christine DROGUET, infirmière-puéricultrice, directrice de crèche (Pont vieux)

25 Sébastien BURON, aide-soignant à l’hôpital (Murat)

26 Noémie COQUEREAU, étudiante en agriculture (Bootz)

27 Laurent PAVIOT, responsable ressources humaines (Chanteloup)

28 Ludivine LEDUC, dessinatrice en bâtiment (Sainte-Catherine)

29 Michel NEVEU, profession libérale (Pont de Paris)

30 Solange BRUNEAU, professeure de langues en lycée (Ponceau)

31 Rihaoui CHANFI, employé de banque (Gare)

32 Geneviève PHAM-SIGMANN, juriste en droit social (Avesnières)

33 Jonathan GUILEMIN, agent de sureté (Pont de Paris)

34 Liliane CLEMENT, aide à domicile auprès de personnes âgées (La Pillerie)

35 Steve RATTIER, cadre de la fonction publique (Les Fourches)

36 Nathalie RANNOU, artisan commerçante en coiffure (Cardinal-Suhard)

37 Mathieu GAUTIER, manager relation client (Hauts de Thévalles)

38 Marie DONARS, technicienne logistique (Grenoux)

39 Ronald DANIÉLOU, aide-soignant dans une maison de retraite (Murat)

40 Claire LEDAUPHIN, chef de projet web (Victor-Boissel)

41 Florent DURREY, ingénieur (La Pillerie)

42 Catherine CAILLÈRE, ancienne travailleuse familiale (Le Bourny)

43 Guillaume GAROT, député, ancien maire de Laval (Carrefour aux Toiles)