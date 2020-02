Municipales 2020 : à Levie, la majorité sortante divisée

Corse, France

Levie, c'est un village de montagne, perché à 700 mètres d'altitude, à mi-chemin entre les agglomérations de Porto-Vecchio et de Propriano. Avec ses 730 habitants à l'année, Levie fait souvent valeur d'exemple lorsque l'on parle de lutte contre la désertification des territoires ruraux. Levie, capitale de l'Alta Rocca, est ce qu'on appelle un "bourg-centre", dynamisé par sa dizaine de commerces, son collège, son musée, ses services publics et sa maison de santé récemment inaugurée. Un village porté aussi par des événements culturels et festifs, tels que les Médiévales qui fêteront leurs dix ans d'existence cette année. La commune possède en effet un patrimoine des plus riches. Elle possède aussi le très prisé site préhistorique de Cucuruzzu, où les touristes se ruent l'été.

Droite, gauche, nationalistes... Il n'y a jamais eu vraiment de couleur politique dominante au sein du conseil municipal de Levie. Le maire sortant, Napoléon de Peretti della Rocca, en place depuis 2014, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Alexandre de Lanfranchi, son premier adjoint, sera tête de liste pour la majorité sortante. Il y aura aussi une liste dissidente, menée par Jean-Baptiste Gavini, commerçant lévianais depuis 30 ans, militant nationaliste et adjoint sortant. Une opposition qui cristallise quelques tensions depuis le début de la campagne, même si les candidats veulent rester concentrés sur les projets.

