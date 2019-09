Municipales 2020 à Metz : Richard Lioger candidat "sans attendre l'investiture LREM"

Metz, France

A Paris, à Bordeaux, Lille ou encore à Metz, c'est le casse-tête des municipales pour En Marche. Qui investir? Lassé d'attendre, le député LREM Richard Lioger se lance dans la bataille dans la préfecture de Moselle. L'ancien 1er adjoint de Metz et ancien président de l'université de Lorraine a annoncé sa candidature ce mardi au club de la presse de Metz, entouré d'une bonne partie de son équipe, composée d'élus comme l'adjoint à la ville de Metz Hacène Lekadir, le conseiller municipal William Schuman et des personnes de la société civile (Marie-Hélène Comazetto, créatrice de la course La Messine, Melissa Steuer-Wurm, agent immobilier, Sybille Van Der Walt de l'association Metz Ville d'Eau,...).

La gratuité des transports pour les moins de 26 ans ou encore la création d'une verrière au marché couvert

Richard Lioger a également présenté les grandes idées de son programme, par exemple la gratuité des transports et des activités culturelles et sportives pour les moins de 26 ans, la construction d'une verrière au marché ouvert, d'une place végétalisée sans voiture derrière la cathédrale, ou encore d'une passerelle au plan d'eau. Il aura bientôt un local de campagne. Richard Lioger explique qu'il est candidat dès maintenant sans attendre la décision de la commission d'investiture : "J'ai une équipe, un programme, bientôt un local, j'avance sans attendre l'investiture".

En concurrence avec Béatrice Agamennone et Nathalie Griesbeck

Richard Lioger commence à trouver le temps long. Il dit attendre depuis 3 mois que LREM décide quel sera le candidat investi à Metz. Et comme la commission tarde à choisir entre lui, Béatrice Agamennone, la responsable du parti et l'ancienne eurodéputé Modem Nathalie Griesbeck, Richard Lioger se lance dès maintenant. Le député macroniste, soutenu par ses homologues Ludovic Mendes et Belkhir Belhaddad se dit "déterminé". En revanche, il ne parle pas pour l'instant d'entrer en dissidence, comme le député En Marche Cédric Villani à Paris face au candidat officiel Benjamin Griveaux. "On verra bien ce que je ferai quand la commission d'investiture aura choisi", explique-t-il. Même s'il ne cache pas avoir très envie d'aller jusqu'au bout.