Municipales 2020 : à Migennes, l'ancien maire François Meyroune mène une liste citoyenne

Après six ans passés dans l'opposition, l'ancien maire de Migennes François Meyroune repart en campagne pour les prochaines municipales. Une liste citoyenne, de gauche mais sans étiquette "Parti Communiste". Mesure numéro une : lutter contre la désertification médicale.

Les 29 candidats de la liste "Migennes en commun, la voix des citoyens par vous et pour vous"

Migennes, France

Battu aux dernières municipales en 2014, l'ancien maire François Meyroune a décidé de retenter sa chance dans la course à la mairie de Migennes en mars prochain. Sa liste a été dévoilée ce samedi salle Jean Ferrat, en présence des 28 autres candidats. Une liste à gauche mais sans étiquette PCF (Parti communiste français), intitulée "Migennes en commun, la voix des citoyens par vous et pour vous."

Il affrontera notamment le maire sortant, François Boucher (Les Républicains), lui aussi candidat.

Une liste citoyenne

Sur sa liste, des personnes engagées en politique mais pas seulement. "Nous sommes une liste citoyenne" réaffirme François Meyroune, "avec des personnes engagées dans des syndicats, des associations." Mais ça ne s'arrête pas là. Les citoyens ont aussi leur mot à dire sur les idées et les mesures proposées. "Une démarche citoyenne, c'est partir des besoins et des revendications de la population et les associer au projet" ajoute l'ancien maire.

Un questionnaire a d'ailleurs été envoyé aux habitants de Migennes assure François Meyroune. Avec selon lui, des "retours positifs et surtout le sentiment d'un besoin de changement véritable dans la ville".

La lutte contre la désertification médicale

Des changements nécessaires "dans tous les domaines" affirme-t-il. Même si l'une de ses priorités est la lutte contre les déserts médicaux, et notamment à Migennes. Quatre médecins exercent pour le moment, mais l'une d'entre eux va partir en avril. François Meyroune propose donc que la mairie embauche des médecins qui seront salariés, aux côtés des médecins généralistes libéraux.