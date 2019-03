Municipales 2020 : à Montargis, le tandem de droite veut croire à des eaux calmes

Montargis, France

Pendant 17 ans, Jean-Pierre Door a cumulé les fonctions de maire et de président de l'Agglomération de Montargis. 2 fonctions qu'il a dû quitter en avril 2018, en raison de la loi sur le cumul des mandats, il a choisi de privilégier son mandat de député. Du coup, c'est un tandem, appartenant aussi au parti LR, qui s'est installé localement : Benoît Digeon à la mairie et Frank Supplisson à la présidence de l'Agglo. Un tandem qui compte bien poursuivre en 2020.

Frank Supplisson ne créera pas de problème

"C'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit : pourquoi tu ne vas pas aux municipales l'an prochain ? raconte Frank Supplisson. C'est très simple : parce que, pour moi, il y a un bon maire, qui est Benoît Digeon et qui connaît parfaitement Montargis, et parce que, pour ma part, les dossiers à l'Agglo me passionnent, m'exaltent, qu'il s'agisse du développement économique, de la restructuration de la caserne Gudin, de la création d'un port de plaisance en centre-ville... Donc je pense que Benoît et moi, on forme une très bonne équipe. A aucune seconde, l'idée de créer un quelconque problème avec lui ne m'a traversé l'esprit." Et d'ironiser : "Cela fait 20 ans que certains prédisent des divisions à droite, et ça fait 20 ans que cette équipe ne se divise pas. Et elle restera unie, une fois de plus, en 2020 !" Benoît Digeon et Frank Supplisson sont tous deux élus de la majorité au conseil municipal de Montargis depuis 2001, mais le premier a aujourd'hui 66 ans et le second 46 ans - une génération d'écart.

Face à ce tandem de droite, le communiste Bruno Nottin (qui a succédé à Jacques Reboul comme chef de file de l'opposition) travaille à une liste de gauche, mais c'est trop tôt pour savoir comment et avec qui : la France insoumise, le PS, les Gilets Jaunes ? "On sera dans la bataille, c'est certain, commente Bruno Nottin, mais on va faire les choses dans l'ordre, et avec les Montargois, au fil des prochains mois."

Une ou deux listes "citoyennes" ?

La particularité du futur scrutin montargois pourrait bien être la présence de 2 listes citoyennes - au profil assez différent. Il y a d'abord le groupe qui s'est déjà présenté en 2014 sous l'appellation Liste des citoyens, et qui avait obtenu 16% des voix et 3 élus, réuni désormais au sein de l'association ECM (Engagement des citoyens du Montargois). Ils sont d'ailleurs plusieurs à s'être succédés aux postes de conseiller municipal, pour pouvoir observer et se former. Edouard Weber est l'un d'entre eux : "Par rapport à ce qu'on disait en 2014, rien n'a changé. La ville de Montargis, c'est toujours le même fonctionnement, avec 3 ou 4 personnes en haut qui décident et qui envoient tout en bas leur décision. Nous, notre objectif c'est une démocratie horizontale, avec des citoyens tirés au sort et associés aux décisions." Une démarche qui devrait se poursuivre l'an prochain : "On va essayer de créer une nouvelle liste, mais il faut 33 personnes, et c'est délicat de les trouver dans une ville comme Montargis."

L'autre liste citoyenne en cours d'élaboration est issue de l'association "Pour un meilleur avenir à Montargis", créée tout récemment mais qui travaille en fait depuis juillet 2018 autour de Manuel Ribeiro, 53 ans, un chef d'entreprise spécialisé dans les applications numériques. Lui aussi met la démocratie au cœur de ses préoccupations, mais plutôt perçue comme un moyen et non pas comme une fin en soi. "Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'attractivité et de l'embellissement de la ville, mais Montargis reste la ville la plus pauvre du Loiret... Notre idée, c'est de mettre l'habitant, le Montargois, au centre de notre projet : davantage de démocratie participative et davantage de qualité de vie au quotidien." Manuel Ribeiro est désormais soutenu par le comité local de la République en Marche, mais lui-même refuse tout étiquette : "La plupart des gens qui participent à notre réflexion ne vient d'aucun horizon politique ; ce qui nous rassemble, c'est le bien-être et comment on peut faire pour mieux vivre à Montargis."

Enfin, le Rassemblement National pourrait bien être, de nouveau, le grand absent de ce scrutin à Montargis, faute de candidats suffisamment nombreux - d'autant que Ludovic Marchetti, secrétaire départemental du RN et conseiller municipal d'Amilly, annonce qu'il va déménager sur l'Orléanais, pour raisons professionnelles.

A ECOUTER : le décryptage de France Bleu Orléans était ce matin consacré à l'influence qu'aura, ou non, le mouvement des Gilets Jaunes sur les municipales à Montargis l'an prochain.