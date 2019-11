Municipales 2020 à Montpellier : les écologistes veulent sécuriser les vélos

Montpellier, France

Le risque de vol est l’un des freins majeurs au développement du vélo à Montpellier selon EELV. Or les immeubles d’habitations et de bureaux ne sont que trop rarement équipés de locaux adaptés pour stationner des vélos en toute sécurité. C'est pourquoi, Clothilde Ollier, tête de liste du Rassemblement des écologistes à Montpellier pour les municipales a présenté ce mardi avec son équipe, une des mesures phares de leur plan vélo : la sécurisation de 1000 places de vélo en centre-ville.

Des places de vélos dans les parkings souterrains

Les écologistes veulent obliger les constructions neuves à prévoir de grands locaux équipés, répondant au besoin de stationnement de plusieurs vélos par famille et développer l’offre d’arceaux à vélos en libre accès, en surface, au plus près des commerces. "En complément, nous proposons d’équiper le centre-ville de 1 000 places de stationnement sécurisées et dont la disponibilité sera garantie en contrepartie d’un abonnement de moins de 3 euros par vélo et par mois. Pour aménager ces 1 000 places sécurisées, nous réaffecterons 125 places de stationnement automobiles dans les parkings du centre-ville _(la surface d’une place de stationnement automobile permet le stationnement 8 vélos). Soit moins de 2% des 7 000 places de parkings du centre-ville"_explique Clothilde Ollier.

Le parking Foch réaménagé

Les écologistes veulent intervenir en priorité sur le parking public le plus central de l’Ecusson : le parking Foch-Préfecture avec la réaffectation de 50 places automobiles au bénéfice de 400 places pour vélos. Les rampes d’accès n’ont pas été pensées pour les vélos. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de rénovation de la place des Martyrs de la Résistance, les verts mettrons à l’étude l’insertion d’une rampe adaptée aux vélos afin de faciliter l’usage de ce nouvel équipement cyclable en plein cœur de Montpellier. Le coût de cette transformation, évalué à 500 000 euros, sera financé dans le cadre du budget vélo de la Métropole.