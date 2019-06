Municipales 2020 à Nancy : Mathieu Klein donné vainqueur face à Laurent Hénart selon un sondage IFOP

Selon un sondage IFOP réalisé auprès de 603 personnes du 13 au 15 juin, Mathieu Klein, actuel président socialiste du conseil départemental de Meurthe et Moselle l'emporterait au second tour face à Laurent Hénart, le maire centriste sortant.

Nancy, France

Voilà un sondage qui sera sans doute très commenté dans le landerneau politique de la cité ducale, voire au delà; un sondage IFOP commandé par les instances nationales du PS donne Mathieu Klein, gagnant à 53% contre 47% à Laurent Hénart. Mais en préambule, l'institut de sondage précise bien qu'il ne s'agit que d'un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Selon ce sondage, réalisé au près de 603 personnes du 13 au 15 juin, le socialiste Mathieu Klein, à la tête d'une liste d'union de la gauche l'emporterait au deuxième tour des élections municipales face à une liste La République en Marche, les Républicains et le parti Radical conduite par Laurent Hénart.

Laurent Hénart, maire sortant de Nancy © Maxppp - Maxppp

Trois scénarios pour la premier tour

Pour le premier tour, l'enquête présente trois scénarios possibles. Le premier serait celui d'une liste PS conduite par Mathieu Klein et qui recueillerait 25% des suffrages, la liste Europe Ecologie Les Verts conduite par Frédéric Maguin est elle créditée de 20% des intention de vote. Face à eux, la droite est divisée. La liste La République en Marche associée au parti Radical conduite par Laurent Hénart recueillerait 28% des suffrages et une liste Les Républicains conduite par Nadine Morano arriverait en quatrième position avec 8% des intentions de vote, tout comme la liste France Insoumise conduite par Nordine Jouira.

Dans la seconde hypothèse, la liste d'union La République en Marche, Les Républicains et le parti Radical conduite par Laurent Hénart arriverait en tête avec 36% des suffrages.

Mathieu Klein, vainqueur en cas d'union de la gauche

Et enfin le troisième scénario est celui d'une liste unique des socialistes et des écologistes conduite par Mathieu Klein. Celle-ci recueillerait 41% des voix dès le premier tour, et l'emporterait avec 53% des suffrages au second tour.

Lors des dernières élections municipales en 2014, Laurent Hénart l'avait emporté avec 52,91% des voix alors que plusieurs sondages donnaient Mathieu Klein vainqueur.