Municipales 2020 : A Niort, la tête de liste du Rassemblement National se présente pour la cinquième fois

Jean-Romée Charbonneau tête de liste RN intitulée "Rassemblement pour Niort" se considère dans l'opposition municipale même s'il défend depuis 2014 nombre de dossiers soutenus par le maire sortant Jérôme Baloge et son équipe. " Il a eu beaucoup de mérite à reprendre la gestion catastrophique après 70 ans de socialisme à Niort. Il a eu beaucoup de peine sur le plan financier et administratif, il s'en est sorti grâce à un certain nombre d'économies et à quelques projets relativement peu onéreux comme celui du Port Boinot que j'ai soutenu car c'était l'un de mes projets il y a 30 ans, la restauration de la caserne Duguesclin... Mais je suis aujourd'hui en totale opposition avec lui parce qu' il a pris sur sa liste quelques socialistes et de très nombreux macroniens."

L'insécurité et les migrants sont les deux dossiers prioritaires du candidat RN à Niort

A Niort, le parti de Marine Le Pen estime que les deux dossiers prioritaires sont l'insécurité et l'immigration. Pour Jean-Romée Charbonneau, "le maire a les pouvoirs de contrôler le nombre de migrants à venir s'installer dans sa ville", le candidat du Rassemblement National qui est aussi conseiller régional depuis 1992, déplore l'insécurité qui règne dans plusieurs quartiers de la préfecture des Deux-Sèvres et notamment les trafics de drogue de plus en plus nombreux.

A Niort , le 15 mars se présentent aussi devant les électeurs : la liste du maire sortant Jérôme Baloge " Niort tous ensemble", celle de "Solidarité Nature " menée par Jérémy Robineau et "Niort écologie Nouvelle" de François Gibert