Municipales 2020 à Orléans : l'enjeu métropolitain, l'enjeu caché du scrutin ?

C'est l'enjeu indirect et le moins visible des élections municipales : l'échelon intercommunal. Qui présidera Orléans métropole ? Et avec quelle alliance ? Les incertitudes n'ont jamais été aussi nombreuses.

Toutes les communes participent désormais à l'échelon intercommunal. Dans le Loiret, il y a ainsi 16 intercommunalités dans le Loiret. Et dans les 129 communes de + 1 000 habitants où s'applique le scrutin de liste, les candidats qui siégeront aussi à l'échelon intercommunal sont "fléchés" sur les listes. Mais là s'arrête l'obligation de transparence...

Olivier Carré, seul candidat en faveur du "cumul"

Ainsi, à Orléans, l'enjeu métropolitain n'est pas forcément beaucoup mis en avant par les candidats. A l'exception d'Olivier Carré, actuellement maire et président d'Orléans métropole, et qui espère conserver ces deux fonctions : "Aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de sujets du quotidien, mais ils seront réalisés non pas par le maire d'Orléans mais par la métropole, expliquait ainsi Olivier Carré lors du débat organisé par France Bleu Orléans le mardi 3 mars. C'est la raison pour laquelle je suis déterminé à être aussi candidat pour la présidence de la métropole. C'est aussi une exigence de clarté et ça fait sans doute une grande différence avec les autres candidats."

Une approche que rejettent tous les autres candidats, tous opposés au cumul maire d'Orléans / présidence de la métropole. "On ne peut pas être au four et au moulin, un maire doit être en proximité, assène Serge Grouard, l'ancien maire d'Orléans à nouveau candidat. Si je suis élu, je préfère me consacrer à la fonction de maire et quelqu'un d'autre prenne en charge la métropole, et bien sûr, on travaillera en osmose." Serge Grouard refuse pour autant de dire qui a sa préférence pour devenir président d'Orléans métropole : "Ce sera aux élus métropolitains d'en décider, je n'aurais pas l'outrecuidance de faire un choix avant eux."

L'hypothèse Valérie Corre ne fait pas l'unanimité à gauche

La centriste Nathalie Kerrien (liste NEO) et le socialiste Baptiste Chapuis (liste Faire respirer Orléans) partagent cette position : non au cumul des deux fonctions, mais refus de dire qui ils souhaitent comme président(e) de la métropole. A l'inverse, l'écologiste Jean-Philippe Grand (liste OSE) a indiqué qu'il proposerait à la présidence d'Orléans métropole sa colistière Valérie Corre, ancienne députée PS du Loiret (de 2012 à 2017). Mais selon nos informations, ce choix ne fait pas l'unanimité, ni, en cas de fusion, auprès des membres de la liste menée par Baptiste Chapuis, ni auprès d'actuels maires étiquetés à gauche au sein de la métropole.

Outre les considérations politiques, il faut aussi reconnaître que composer une majorité métropolitaine ne va pas de soi. D'autant que le nombre et la répartition géographique des élus vont changer à l'issue du scrutin, pour des raisons de représentativité démographique.

9 communes n'auront qu'un élu à la métropole

Après le scrutin, Orléans métropole comptera ainsi 89 conseillers métropolitains : c'est 6 élus de moins que lors de la précédente mandature. Dans le détail, 3 communes auront chacune 1 représentant supplémentaire : Olivet, Saran et St Jean-de-Braye. 9 communes au contraire vont perdre 1 élu, dont St Denis en Val et Orléans. Orléans aura donc 33 conseillers métropolitains : insuffisant pour avoir la majorité absolue à elle toute seule. Il faudra donc composer avec les autres communes - et notamment Olivet, qui pèse 7 élus, Fleury-les-Aubrais et St Jean-de-Braye 6 élus dans les 2 cas. D'éventuelles alternances politiques dans ces villes pourraient ainsi avoir un impact sur la gouvernance de la métropole.

Reste enfin une difficulté : comment bien associer les communes qui n'auront qu'un seul élu à la métropole ?Auparavant, seuls Bou et Combleux étaient dans cette situation, désormais ce seront 9 communes sur les 22 de la métropole qui n'auront chacune qu'un seul conseiller métropolitain (Outre Bou et Combleux : Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Mardié, Marigny-les-Usages, St Cyr-en-Val, St Hilaire-St Mesmin et Semoy). Les "petites communes" pourraient avoir plus de mal à faire entendre leur voix...