Municipales 2020 à Orléans : la candidature de Serge Grouard, un long cheminement ?

Orléans, France

Petit retour en arrière. Nous sommes le 7 décembre 2013 : Serge Grouard, maire d'Orléans depuis 2001, annonce sa candidature aux municipales de 2014 dans une lettre intitulée "Je m'adresse à vous tout simplement", et distribuée dans les boîtes aux lettres. La formule est sans ambiguïté : "J'ai décidé de vous solliciter pour un nouveau et dernier mandat". Une façon de fermer la porte à toute nouvelle candidature en 2020...

Extrait de la lettre aux Orléanais écrite par Serge Grouard en décembre 2013 - Document d'archive

Je n'ai pas de calcul politique, je ne suis pas dans ce type de schéma"

On objectera que Serge Grouard a démissionné de son poste de maire pour raisons de santé en juin 2015, et donc qu'il n'a pas effectué ce dernier mandat... Sauf qu'il est tout de même resté 5 ans et 3 mois au sein de l'exécutif (1 an et 3 mois en tant que maire, 4 ans en tant qu'adjoint) : "Je ne reviens pas, je ne suis jamais parti !" a d'ailleurs lui-même dit Serge Grouard mardi...

En octobre 2018, Serge Grouard publie un livre de souvenirs : Ce que je voulais vous dire (éditions Corsaire). Il y lance les premières piques contre son successeur Olivier Carré, avec une véritable "mise en garde" : "J'ai pris des engagements en 2014 et je suis attentif à ce que le contrat soit honoré, il faut que les fondamentaux pour lesquels je me suis battu pendant quinze ans continuent d'être défendus", écrit-il notamment. Mais lors des interviews qu'il accorde pour la promotion du livre, Serge Grouard dément toute stratégie de retour : "Evidemment, on est dans un certain timing, mais ce livre ne s'inscrit pas dans un processus de retour à la vie politique sur Orléans, et notamment aux municipales de 2020, déclare-t-il alors sur France Bleu Orléans. Je n'ai pas de calcul politique, ce n'est pas un petit jeu politique, je ne suis pas dans ce type de schéma."

Serge Grouard candidat ? Je ne veux même pas l'imaginer"

Dans les semaines qui suivent, plusieurs sources confirment pourtant que Serge Grouard consulte auprès d'amis et de personnalités sur le thème : "Si j'étais candidat en 2020, qu'en penserais-tu ? Serais-tu prêt à me suivre ?" A tel point que France Bleu Orléans aborde ouvertement le sujet en mars 2019 lors d'une émission avec Olivier Carré. "Arrêtez ! On en a parlé ensemble, il l'a dénié : ce n'est pas qu'il consulte, il discute !" minimise alors Olivier Carré. On insiste : "Et si Serge Gouard partait seul, dans son coin, ce serait une trahison ?" Le maire actuel finit par répondre : "Ce serait son choix, mais je ne veux même pas l'imaginer. Il faut arrêter de phosphorer là-dessus !" Sincérité de Serge Grouard ou naïveté d'Olivier Carré ? On peut, rétrospectivement, se poser la question.

Le contexte change, évidemment, en juin dernier, quand Serge Grouard démissionne de sa fonction d'adjoint à la stratégie métropolitaine, après l'article du Canard Enchaîné épinglant Olivier Carré sur ses dépenses en voyages et nuits d'hôtel en tant que maire. Mais Serge Grouard nie encore toute volonté d'être tête de liste : "Ce n'est pas mon intention. Maintenant, on va voir comment les choses évoluent, parce qu'il y a une situation nouvelle, avec une déstabilisation de la majorité municipale, on va bien voir, je ne suis pas devin, mais je vous redis que ce n'était nullement mon intention." Et lorsqu'en septembre, le groupe "Les Orléanais" se forme au sein du conseil municipal, autour de Serge Grouard, le message officiel reste le même : "Nous ne préparons pas une liste, ce n'est pas le sujet."

J'étais passé à autre chose"

Mardi dernier, Serge Grouard a donc officiellement franchi le pas, il sera bien candidat à un nouveau mandat de maire en mars prochain - tout en répétant : "Au départ, je n'avais pas l'intention de revenir, j'étais passé à autre chose... J'ai proposé à d'autres d'être tête de liste mais ils ont tous dit : "Non, c'est toi ou alors on n'y va pas." Une candidature, fruit d'une longue maturation ou décision plus ancienne, minutieusement préparée ? Chacun est libre de se faire une opinion.

Ce sujet est disponible ci-dessous en version sonore, avec les archives citées :