Municipales 2020 : à Ota, un équilibre difficile entre littoral et montagne

Ota, France

Porto, la marine d'Ota, est une étape incontournable en saison estivale pour les touristes. Ce petit port de pêche, qui n'a cessé de s'agrandir, est aujourd'hui la porte d'entrée de la réserve naturelle de Scandola. L'hôtellerie, la plaisance et les promenades en mer sont devenues le moteur de l'économie locale. En hiver, la marine et ses résidences - secondaires pour la plupart - sont désertées. Et seul le hameau de montagne continue de vivre. Le contraste entre les deux saisons, peut-être plus qu'ailleurs, est saisissant.

Porto, la marine d'Ota, est très fréquenté l'été, mais déserté le reste de l'année. © Radio France - Maxime Becmeur

Au total, 328 habitants peuplent la commune à l'année. Ils ont une école, une poste, une épicerie, deux bars et un restaurant. Depuis peu, une association culturelle a repris du service.

Côté politique, le maire sortant, Pierre-Paul de Pianelli, est seul en lice, bien qu'une opposition a tenté de constituer une liste qui ne s'est pas faite. Il briguera un troisième mandat, motivé, dit-il, par deux grands projets : le réaménagement de la place de la marine de Porto et la création d'un parking à Ota village.

Pierre-Paul de Pianelli, maire sortant à Ota, va briguer un troisième mandat. © Radio France - Maxime Becmeur

