Municipales 2020 à Paris : Antonio Duarte rallie Benjamin Griveaux

L'écologiste Antonio Duarte annonce son ralliement ce dimanche à Benjamin Griveaux, dans la course à l'investiture LaRem pour être candidat à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2020. Il ne reste désormais plus que trois candidats : Benjamin Grivaux, Hugues Renson et Cédric Villani.