Municipales 2020 à Paris : les huit candidats ont jusqu'à ce jeudi soir pour déposer leur liste

Les candidats ont jusqu'à ce soir, jeudi, pour déposer leur liste et les faire valider par la préfecture. La campagne officielle démarre lundi 02 Mars. La capitale fait l'objet de huit candidatures : quatre hommes et quatre femmes.

Il ne reste plus que quelques heures pour se déclarer candidats aux municipales. Clôture des listes à 18h, ce jeudi 27 Février 2020. Huit candidats sont actuellement en lice : quatre hommes et quatre femmes.

Et ces dernières heures seront très précieuses pour ceux qui n'ont pas encore bouclé leurs listes... qui relèvent parfois du casse-tête., surtout dans la capitale, où les prétendants à l'Hôtel de Ville doivent trouver une trentaine de noms par secteur : dix-sept secteurs pour vingt arrondissements, les 4 premiers étant désormais réunis en un seul. Soit un total de 500 noms, 500 colistiers par candidat.

Autre difficulté pour que chaque liste soit validée par la préfecture : respecter la parité homme/femme. Pas si évident : les candidatures féminines sont plus difficiles à obtenir, ces dernières s'engageant moins facilement que les hommes.

Huit candidats à la mairie de Paris

Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR), Agnès Buzin (LREM), et Cédric Villani (ex LREM) pour les plus connus.

David Belliard (Europe Ecologie les Verts) et Danielle Simonnet (la France Insoumise) faisaient tous deux partis de l'opposition, à Paris, durant cette mandature,.

Le candidat le moins connu est Serge Federbush issu de la droite libérale. Il a le soutient de l'extrême-droite.

Enfin celui qui s'est déclaré le premier, pour remplacer Anne Hidalgo est le roi des forain : Marcel Campion.... et son mouvement "Libérons Paris" !

A partir de ce soir, la préfecture va vérifier la validité des listes : éligibilité des candidats, casier judiciaires, désignation d'un mandataire financier...

Ces candidats parisiens seront reçus à tour de rôle à partir de 9h ce jeudi par la CFDT Paris

Le premier syndicat parisien les interrogera chacun sur une dizaine de thème autour d'une cinquantaine de questions, de l'accueil des migrants à la question énergétique, les travailleurs sans papier, etc... "La CFDT Paris, fidèle à ses valeurs, ni neutre, ni partisane, a décidé d’interroger les candidats aux élections municipales de Paris sur leur programme" peut-on lire sur son site internet.