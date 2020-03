Municipales 2020 à Paris : "Les militants LR ne se sont pas déplacés à cause des risques sanitaires"

Le coronavirus a-t-il été davantage préjudiciable pour Rachida Dati ? Oui, répond un de ses soutiens. La candidate Les Républicains à la maire de Paris arrive en deuxième position du premier tour des élections municipales (avec 22% des voix selon les estimations), derrière la maire sortante de la capitale, Anne Hidalgo (autour de 30% des suffrages).

"Le coronavirus a beaucoup joué sur l'élection"

Selon Cédric Rivet-Sow, candidat LR dans le XIIIe arrondissement de Paris, l'électorat des Républicains "qui est peut-être un peu plus âgé que celui d'Anne Hildalgo ne s'est pas déplacé à cause des risques sanitaires". "Les gens sont stressés et c'est totalement normal", souligne Cédric Rivet-Sow.

C'est compliqué de dire aux gens de se mobiliser pour des élections, et de leur dire dans le même temps de rester chez eux et de limiter leurs déplacements. - Cédric Rivet-Sow, candidat LR à Paris

"Les résultats donnent une tendance mais ils sont très biaisés avec une participation catastrophique", répète le candidat des Républicains. L'abstention est en effet très importante, notamment à Paris : 56,9% dans la capitale, contre 43,7% en 2014. Mais il souligne que Rachida Dati arrive en deuxième position : "La droite n'est donc pas morte à Paris".

"Compliqué de penser à un second tour"

Pour le candidat Les Républicains, il est "compliqué de penser à un second tour alors que tous les spécialistes disent qu'il y a un énorme risque de propagation du virus".