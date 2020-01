Municipales 2020 à Paris : Pierre-Yves Bournazel se retire de la course et rallie Benjamin Griveaux

Un renfort pour Benjamin Griveaux. Le candidat LREM à la mairie de Paris est rejoint par Pierre-Yves Bournazel. Le député UDI, Agir et indépendant du 18 e arrondissement explique jeudi dans un communiqué qu' "A 60 jours du scrutin, il faut choisir l’intérêt de Paris. Et choisir, c’est parfois savoir renoncer". Il renonce donc à sa candidature après avoir appelé sans succès à une alliance à trois avec le dissident Cédric Villani.

J’apporte aujourd’hui mon soutien à Benjamin Griveaux. Nous partageons le constat de l’échec de la maire sortante et une vision commune de l’avenir de Paris. Sur de nombreux sujets, il a fait preuve d’enthousiasme et de volonté pour faire évoluer son projet, je m’en réjouis. Il est aujourd’hui prêt à travailler avec le plus de forces possibles et je le crois le plus à même de créer une dynamique afin d’éviter la réélection d’Anne Hidalgo.