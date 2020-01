Municipales à Perpignan : les propositions des candidats en matière d’environnement

Tous les lundis sur France Bleu Roussillon, l'émission "Demandez le Programme" passe en revue les propositions des candidats à la mairie de Perpignan. Cette semaine on s'intéresse aux questions d'environnement, de propreté et de cadre de vie.

La plupart des candidats promettent plus de plantations d'arbres dans la ville

Perpignan, France

Comment faire face au réchauffement climatique ? Comment la rendre la ville plus verte, plus propre, plus agréable à vivre ? La question de l'environnement est un des thèmes majeurs pour cette élection municipale 2020. Quelles sont les idées des huit candidats ? L’émission "Demandez le Programme" de ce lundi 27 janvier est a réécoutez ici.