MUNICIPALES 2020 A Poitiers la liste LREM dévoilée

Anthony Brottier, tête de liste LREM pour les municipales de Poitiers a présenté les 52 hommes et femmes qui l'accompagnent pour ces municipales au programme: quartiers, diversité et envie de changement.

Poitiers, France

Deux heures montre en main, pour une présentation plutôt dynamique de la liste d'Anthony Brottier avec le centre socio-culturel des Trois Cités comme un lieu symbolique. La liste La République En Marche a été dévoilée. Le candidat tête de liste n'a pas raté l'occasion de lancer des petits piques à son adversaire principale. Alors que la veille, le maire sortant Alain Claeys avait choisi de prendre seul la parole sur scène durant 45 mn, Anthony Brottier a bien fait remarquer qu'il y aurait plusieurs prises de paroles et il a mis un point d'honneur à faire monter à ses côtés tous ses colistiers présents, avec un petit mot et une bise pour chacun, et aussi systématiquement le nom du quartier qui apparaît sous l'identité et la profession ou activité du nouveau venu.

Côté prise de paroles, après celle de Pierre-Etienne Rouet (référent départemental LREM dans la Vienne) c'est au tour de Christophe Sauvaire, présenté comme artisan et candidat en 2014 sur la liste EELV et qui se montre incisif "Après avoir construit un four en centre ville le maire projette de planter des arbres sur une rue en particulier pour réaliser une coulée verte, et rafraîchir le centre ville, quelle ambition!"

Une place minérale, glissante, des pistes cyclables oubliées

Tout y passe, une place minérale, glissante, des pistes cyclables oubliées, le BHNS non réalisé. Sylvie Sap numéro 2 de la liste, réclame une autre gouvernance "Nous ne voulons plus d'élus déconnectés du terrain et de la réalité."

Anthony Brottier, qui se dit très "fier" de ses troupes et du travail accompli depuis un an dans les quartiers et qui entend construire "une ville qui n'attend pas les échéances électorales pour se préoccuper de la transition écologique." Et qui n'oublie pas un dernier tacle "Et puis entre nous, si le maire sortant a réussi à créer une page Facebook en 2020 c'est tout est possible, non?"