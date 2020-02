MUNICIPALES 2020 A Poitiers, le maire Alain Claeys lance sa campagne

Poitiers, France

C'est devant des salons de Blossac pleins, qu' Alain Claeys s'est "lancé" officiellement dans la campagne des municipales. Près de six cents personnes ont pu dans un premier temps visionner un film fait de témoignages de dizaines de poitevins plus ou moins connus de la population. Des anciens sportifs, des politiques, des chercheurs, des bénévoles du monde associatif pour rappeler combien il fait bon vivre à Poitiers. Une ville à taille humaine entre Paris et Bordeaux.

Je ne suis pas là pour vous dire que tout est parfait

Le public a ensuite écouté sagement le discours de 3/4 d'heure du maire sortant. Le candidat Claeys a pris son temps pour rendre hommage, à ses équipes et à sa majorité pour le travail effectué. S'il ne veut "dresser aucun bilan" pour autant il invite chacun à se rendre compte de ce qui avait été promis il y a six ans et ce qui a été réalisé. Alain Claeys lâche quelques petites phrases qui font mouche :"Je ne suis pas là pour vous dire que tout est parfait (...) je ne suis pas là pour le pouvoir, c'est une tâche ingrate d'être maire".

Concernant les critiques des autres candidats, il promet de la "bienveillance" mais quand même il répond : "Poitiers serait du béton ? regardez ce document qui classe Poitiers 6ème parmi les plus vertes de France" et prend le public à témoin " il y a des vieux poitevins parmi vous ? Vous vous souvenez des 80 voitures qui étaient garées dans la cour derrière la mairie, il y a 12 ans ?"

20 km de pistes cyclables

Alain Claeys qui n'évoque pas une seule fois les étiquettes et les partis politiques se veut volontiers écolo" je m'engage à construire 20 km de pistes cyclables à double sens, notamment sur la pénétrante, ou encore depuis la porte de Paris et tout le quartier de la gare".