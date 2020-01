Municipales 2020 : A Quimper, Annaïg Le Meur (LREM) veut miser sur l'écologie

Quimper, France

Annaïg Le Meur présentait, ce vendredi matin, ses 46 mesures pour "faire de Quimper, un modèle écologique". La députée LREM, candidate aux municipales à Quimper, affirme que si elle est élue elle appliquera des mesures écologiques dans les administrations, pour montrer l'exemple. Elle entend notamment réduire de 50% la consommation énergétique de la ville en 12 ans, en rénovant et en isolant les bâtiments publics.

Petite ou grande assiette au choix à la cantine

Elle explique vouloir lutter contre le gâchis, dans les cantines de la ville notamment : "On proposera aux parents de choisir, par avance, entre un menu grande faim et un menu petite faim. On a aussi une proposition qui est de deux repas possibles, les parents pourront décider. Soit ils restent sur un repas standard, soit il font le choix du végétarien, et ce sera possible tous les jours". L'idée est de limiter le gaspillage alimentaire en adaptant les portions à l'appétit des enfants.

Taxer les gros consommateurs d'eau

Annaïg Le Meur propose aussi d'adapter les tarifs de l'eau en fonction de la consommations des foyers, comme cela se fait déjà à Rennes. Ainsi, elle propose que les 10 premiers m3 soient gratuits, et que les consommations supérieures à 100m3 soient taxées.

Revoir la carte des bus

La candidate LREM espère aussi retravailler les circuits de bus, en proposant des trajets par les contournantes de la ville, plutôt que le plan en étoile, qui fait passer toutes les lignes par le centre-ville. Elle aimerait aussi mettre en place une liaison pour relier la zone de Troyalac'h au centre-ville. Une desserte qui n'existe pas pour l'instant, puisque cette zone d'activité à la lisière de Quimper est situé sur le territoire du Pays Fouesnantais.